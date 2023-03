Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Finlande, un pays où le bonheur règne ! • Le World Happiness Report, un classement de pays soutenu par l’ONU, a rendu son verdict. À la première place des nations les plus heureuses du monde, on retrouve la Finlande. Le Danemark et l’Islande complètent le podium. Voilà donc une short list du bonheur qui fait la part belle aux pays nordiques, lesquels prouvent donc que la météo ne représente pas un facteur de bien-être si conséquent ! Parmi les critères retenus : des sondages déclaratifs ainsi que certains indicateurs comme le PIB par habitant et l’espérance de vie en bonne santé. En revanche, en France, le bilan est moins positif. Le pays des Droits de l’homme sort du top 20. Le bonheur en France est très inégal entre les 50 % des Français qui se déclarent le plus heureux et l’autre moitié qui l’est moins. Conséquences directes des inégalités qui se creusent dans notre pays ?

Mon banquier est-il vraiment bienveillant ? • C’est une question que chaque Français – ou presque – se pose avant un rendez-vous à l’agence. Et résultat, la confiance envers cette figure d’expertise s’amenuise jour après jour. Aujourd’hui, selon Yomoni, la moitié de la population n’a plus confiance dans les conseils d’épargne promulgués par son banquier. Un tiers des Français va même jusqu’à croire qu’ils sont avant tout proposés pour répondre à un objectif commercial de la banque. Un constat alarmant, qui profite aux start-up de finance (fintech) qui démocratisent les placements en bourse. À terme, nous pourrions donc observer une désertion des banques et un exode vers ces investissements financiers particuliers.

La Banque de France garde tout pour elle • En 2022, la Banque de France a dégagé 4,4 milliards d’euros de bénéfices. Un résultat exceptionnel à la vue des performances de ses voisines européennes, presque toutes en déficit. Mais cette année, hors de question de redistribuer les dividendes à Bercy ! La banque centrale nationale et son gouverneur, François Villeroy de Galhau, ont annoncé qu’ils en garderaient chaque centime et l’incluraient au fonds dédié pour les risques généraux. Avec un système financier qui menace de partir à vau-l’eau, le choix paraît bien judicieux…

Christine Lagarde fait grise mine • Les récentes tensions financières, la BCE s’en serait bien passée ! Alors que le combat contre l’inflation continue, les banques en faillite font peser de nouveaux risques sur l’économie mondiale. Pris en étau, l’organisme financier européen ne sait plus quoi faire. Continuer de remonter les taux directeurs ? Oui, ça calmera l’inflation… Mais en cas de panique financière, cela pourrait limiter l’accès aux liquidités par les banques. Au final, la BCE abandonne ses prévisions. Ses décisionnaires se réuniront au Conseil des gouverneurs pour décider ensemble de la marche à suivre.

Badoit se la joue sobre ! • La marque d’eau pétillante va se mettre à distiller sa boisson dans des bouteilles en plastique transparent. Oubliez donc les packagings verts ou rouges que l’on connaît si bien ! L’intérêt est de pouvoir recycler la bouteille après utilisation et que le plastique soit réutilisable pour un usage alimentaire. Oui, la transition écologique impose parfois d’abandonner quelques traditions…