Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les engagements du commerce en ligne • Une Charte d’engagements pour la réduction de l’impact environnemental du commerce en ligne a été signée le 28 juillet 2021. En mars 2022, ce sont 18 nouvelles grandes entreprises qui s’engagent à respecter les préceptes de la charte et alimentent la dynamique (Boulanger, E. Leclerc, Afibel, Leroy Merlin, Mondial Relay…). Chaque néo signataire s’engage à suivre les dix engagements de la charte construits autour de trois piliers : sensibilisation et information du consommateur de l’impact environnemental de la livraison de son achat, réduction des emballages et réemploi, et logistique respectueuse de l’environnement pour l’entreposage des colis et la livraison.

Air Liquide accélère pour la transition énergétique • Le groupe énergétique français, numéro deux mondial des gaz industriels, entretient une excellente dynamique et prévoit un chiffre d’affaires en hausse de 5 à 6 % par an d’ici à 2025. Sur cette période, pour booster ses activités en matière de transition énergétique, Air Liquide va investir 16 milliards d’euros. Et promet de commencer à réduire ses émissions de CO 2 . Le tout au sein de son « nouveau plan stratégique » à horizon 2025. Pour financer cet élan, Air Liquide annonce également une rentabilité des capitaux employés de « plus de 10 % » à partir de 2023, contre 9,3 % en 2021. Ainsi qu’une nouvelle amélioration de sa marge opérationnelle. « C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour Air Liquide », se félicite le directeur général délégué François Jackow.

Les Français·es opposé·es à la retraite à 65 ans • C’est l’un des grands débats du moment. À l’approche des élections présidentielles, plusieurs grand·es candidat·es proposent de repousser l’âge de départ à la retraite, dont Emmanuel Macron, qui souhaite établir l’âge légal à 65 ans. Selon un sondage Elabe, 69 % des Français·es s’opposent à cette réforme, pendant que les électeur·rices de Valérie Pécresse y sont favorable à 61 %, et celles et ceux d’Emmanuel Macron à 55 %. En revanche, une majorité de sondé·es jugent positivement d’autres propositions. Parmi lesquelles la hausse du minimum de pension à 1 100 euros pour une carrière complète (88 % favorables), l’exonération de taxes sur les successions jusqu’à 150 000 euros par enfant (84 %) et la suppression de la redevance audiovisuelle (83 %).

Coup de boost pour le Livret A • La « placement préféré des Français·es », détenu par plus de 55 millions de personnes, enregistre un nouveau record. Sur le seul mois de février, l’encours du Livret A a augmenté de 2,9 milliards d’euros. Soit la plus forte collecte de début d’année depuis 2009. La cause principale : le doublement du taux de rémunération de livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS) au 1er février, de 0,5 % à 1 %, en réponse à l’inflation galopante. Et pour cause, historiquement, l’annonce d’une hausse du taux de rémunération du Livret A s’accompagne d’une progression marquée de la collecte dans les semaines et mois qui suivent. Une hausse inédite depuis 2011. Le précédent record de collecte avait été enregistré en 2021, en pleine crise sanitaire, où 2,86 milliards d’euros ont été placés sur le Livret A. Aujourd’hui, dans une période de taux bas, le rendement de 1 % garanti par le Livret A reste attractif pour les Français·es, notamment celles et ceux en quête de solutions d’épargne sécurisée face aux incertitudes liées à la pandémie et à la guerre en Ukraine.