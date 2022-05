Temps de lecture estimé : 2 minutes

Stéphane Richard rejoint Perella Weinberg • Ce n’est qu’un au revoir… Ou plutôt un adieu. Stéphane Richard a formellement quitté Orange après avoir passé la main de la direction du groupe, il y a quelques mois déjà, à Christel Heydemann. Condamné par la Justice dans le cadre de ses précédentes fonctions auprès de Christine Lagarde, Stéphane Richard n’a pas eu le choix de quitter l’opérateur. Mais le voilà qui rebondit déjà, en rejoignant en qualité de partner, la banque d’investissement américaine Perella Weinberg. Il faut dire que le bureau français de cette institution est dirigé par David Azéma – son ex-camarade de promotion à l’ÉNA.

Hidalgo se rêve en nouveau Haussmann • Après sa cuisante défaite à l’élection présidentielle, la maire de Paris réinvestit ses fonctions et retrouve son bureau de l’Hôtel de Ville. Et voilà qu’elle nous propose des bouleversements tous azimuts. Champs-Élysées, Champ-de-Mars… Elle voudrait réinventer sa ville. Tant pis si la Préfecture tente de l’en empêcher ! Dernière idée en date : celle d’une « nouvelle ceinture verte » pour remplacer le boulevard périphérique. Valérie Pécresse, autre recalée élyséenne, s’est émue de ce projet : elle compte saisir tous les recours possibles. Anne Hidalgo devra aussi faire avec la dette de Paris, qui avoisinera cette année les 10 milliards d’euros…

La Chine en berne • « Quand la Chine s’éveillera… », scandait Alain Peyrefitte dans les Trente Glorieuses. Depuis, elle s’est éveillée, ô combien ! Mais voilà que le géant rouge semble ces temps-ci en bien mauvaise posture… La folle politique du confinement total(itaire) à Shanghaï commence même a susciter la bronca dans les milieux économiques. Tant et si bien que le Premier ministre Li Keqiang est sorti du silence, le 18 mai, lors d’une interview à la télévision publique CCTV. « Tous les services de toutes les localités doivent renforcer leur sentiment d’urgence […] Toute mesure appropriée doit être mise en œuvre là où c’est possible », a-t-il clamé sur l’air de l’affolement. Non content, le communiste a même – chose rarissime – assumé sans langue de bois l’état du pays, évoquant un « net affaiblissement économique ». Cette prise de parole publique de Li Keqiang, réputé être « un modéré » dans l’appareil d’État chinois, est considérée comme une volonté de lâcher du lest face au mécontentement grandissant. Même si le président Xi a rappelé une nouvelle fois qu’il ne comptait pas abandonner sa politique « zéro covid ».

Elizabeth line • Pas commun de croiser la Reine d’Angleterre dans les couloirs du métro. Sa Majesté inaugurait, vendredi 20 mai, sa propre ligne de transport en commun ! « L’Elizabeth line » reliera dès le 24 mai (jour de son ouverture au public) l’East End londonien à l’Ouest de la ville… Sans oublier l’aéroport d’Heathrow, qui sera desservi. Une ligne dont le code couleur sera le violet, monarchie oblige. Ce nouveau service devrait, à l’avis du maire de Londres, rapporter 42 milliards de livres à l’économie de la première métropole d’Europe.

Plus de majorité en Israël. « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. » Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, peut méditer ce vers lamartinien. Sa coalition gouvernementale est devenue minoritaire, depuis le départ, jeudi 19 mai, d’une députée arabe de centre-gauche. Avec 60 sièges sur 120, le voilà sur le fil de l’acrobate. L’élue démissionnaire en question s’est émue dans un courrier au Premier ministre des « violences insupportables » sur l’Esplanade des Mosquées ou encore de la mort de la journaliste palestinienne d’Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, tuée lors d’un raid de Tsahal.