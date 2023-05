Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’équation impossible de la dette américaine • Joe Biden a jugé inacceptables les propositions du Parti républicain dans le cadre des négociations au sujet du plafond de la dette américaine. « Il est temps que l’autre camp abandonne ses positions extrêmes, car une grande partie de ce qu’il a déjà proposé est tout simplement, franchement, inacceptable », a déclaré le locataire de la Maison Blanche. En outre, les États-Unis redoutent un défaut de paiement. Pour éviter un tel scénario, le président dit songer à l’arme de la Constitution. En effet, le 14ème amendement de la Constitution américaine stipule que « la validité de la dette publique des États-Unis […] ne doit pas être remise en question ». Cette interprétation reste toutefois très controversée parmi les juristes.

Revalorisation des salaires dans le public • Face à l’inflation galopante qui continue d’éroder un peu plus le pouvoir d’achat des 5,7 millions d’agents publics, le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires ont entamés lundi 22 mai, un cycle de discussions autour de mesures de revalorisation salariale. Ainsi, le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, recevra les syndicats représentatifs tout au long de la semaine pour discuter du niveau des rémunérations des agents. Des annonces sont à prévoir en juin.

Les LR avancent leurs pions • Alors que le gouvernement veut légiférer sur l’immigration, le parti d’Éric Ciotti espère le prendre de vitesse. En effet, celui-ci doit présenter en juillet sa propre réforme de l’immigration. En reprenant des mesures et un vocabulaire proches du Rassemblement national, les LR veulent présenter début juin deux propositions de loi sur l’immigration. Une loi « ordinaire » et une proposition de loi constitutionnelle, ont-ils dévoilé dans le JDD. L’objectif de la manœuvre, « reprendre le contrôle » sur ce que le parti qualifie de « phénomène qui a le plus bouleversé la société depuis un demi-siècle ».

Comment réindustrialiser l’Hexagone • Seuls 42 800 ingénieurs ont été diplômés en 2019, selon les chiffres de la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs. Or, rien que dans l’industrie et l’informatique, il pourrait manquer 54 000 ingénieurs à l’horizon 2030. Pour y remédier, plusieurs solutions sont sur la table. Une hausse de 22 % des places en écoles des Mines-Télécom. Une féminisation des effectifs en écoles des Mines-Télécom. Des ouvertures de places supplémentaires dans les IUT, licences professionnelles, formations en master et doctorats scientifiques. La mobilisation du deuxième volet de France 2030 à hauteur de 700 millions d’euros. Dans le cadre du projet de loi « industrie verte », le gouvernement prévoit un objectif de 50 000 ingénieurs diplômés par an, d’ici la fin du quinquennat.

Nouveau débat sur les OGM • La Commission européenne doit proposer début juillet une législation sur les biotechnologies génétiques, des techniques émergentes s’efforçant de développer des semences plus résistantes. Appelées en anglais NBT ou NGT (nouvelles techniques génomiques), ces semences moins vulnérables aux sécheresses portent la qualification de nouveaux OGM par leurs détracteurs. En 2018, la Cour de justice européenne avait estimé que les organismes issus des nouvelles techniques de sélection relevaient en principe du champ d’application de la directive OGM. Au Parlement européen, une majorité soutient un assouplissement réglementaire. « La Commission joue aux apprentis-sorciers », estime l’eurodéputé socialiste Éric Andrieu. Les Verts veulent une « évaluation complète des risques ». La bataille législative devrait se concentrer sur les garde-fous à apporter.