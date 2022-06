Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le taux du livret A en hausse • C’est mercredi 23 juin que le gouverneur de la Banque de France a annoncé la bonne nouvelle, le taux du livret A va augmenter le 1er août. « Je ne me prononce pas sur les chiffres, cela va dépendre de l’inflation et des taux d’intérêt mi-juillet », a déclaré François Villeroy de Galhau au micro de RTL. Une hausse imputable à l’augmentation générale des prix, car le calcul du taux repose pour moitié sur l’inflation et pour l’autre moitié sur les taux d’intérêt, a-t-il rappelé.

277 cas de variole du singe en France • Mardi 21 juin, la France dénombrait 277 cas confirmés de variole du singe sur son territoire. Cinq jours plus tôt, l’agence Santé publique France n’en déclarait que 183. Pour l’heure, aucun patient n’est décédé, mais la flambée des cas a de quoi inquiéter… Dans leur dernier communiqué, les autorités de santé rapportent également qu’un premier cas féminin de variole du singe était recensé. Elles précisent qu’il y a 195 cas « en Île-de-France, 16 en Occitanie, 14 en Auvergne-Rhône-Alpes, 16 en Nouvelle-Aquitaine, 12 dans les Hauts-de-France, 12 en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 6 en Normandie, 1 en Centre-Val de Loire, 1 en Bourgogne-Franche-Comté, 1 en Grand Est et 3 en Bretagne ».

Les États-Unis veulent réduire le taux de nicotine dans les cigarettes • Voilà une proposition innovante pour un président américain. Joe Biden a annoncé mardi 21 juin souhaiter réduire le taux de nicotine dans les cigarettes américaines. Objectif : lutter contre la dépendance des fumeurs. Cette politique s’inscrit dans le cadre plus large d’un programme de santé qui vise à réduire drastiquement le nombre de décès dû au cancer. En 25 ans, les autorités espèrent diviser ce nombre par deux.

Les petit·es Américain·es sous l’aiguille du vaccin • Ils vont probablement fondre en larmes… Les jeunes Américain·es de moins de cinq ans feront partie de la prochaine campagne de vaccination anti-covid aux États-Unis. L’Agence américaine des médicaments avait déjà donné son feu vert pour procéder à la vaccination des bébés, dès six mois, la semaine dernière. Dans la tranche d’âge 0 à 4 ans, la covid-19 a causé 45 000 hospitalisations et près de 500 décès sur ce territoire depuis de début de la pandémie.

Essai réussi pour la fusée à destination de la Lune • Le quatrième test de la Nasa s’avère probant. La fusée qui doit avoir pour destination finale l’astre lunaire a atteint près de 90 % de ses objectifs. Il s’agissait du dernier essai avant le décollage de la mission Artémis-1 prévue cet été, mais dont la date n’a pas encore été fixée. Ce vol-là n’aura pas de passager, mais une mission habitée devrait avoir lieu dans la foulée. Mais pas avant 2026 !

Tik Tok veut protéger les Européen·nes contre les publicités cachées • C’est le Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc) qui en avait fait le reproche. Il accusait le réseau social chinois « ne pas protéger les enfants contre la publicité déguisée et les contenus inappropriés ». En réponse Tik Tok s’est engagé, mardi 21 juin, à se conformer aux normes européennes en la matière. « Grâce à notre dialogue, les consommateur·rices seront en mesure de détecter tous les types de publicité auxquels ils sont exposés lorsqu’ils utilisent cette plateforme », s’est félicité le commissaire européen à la Justice Didier Reynders.