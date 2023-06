Temps de lecture estimé : 2 minutes

Emmanuel Macron contre-attaque • Qualifié de « président des riches » par ses opposants, le président fait volte-face avec un nouveau projet en tête. Actuellement au Sommet international pour un nouveau pacte financier mondial, organisé à Paris, il compte relancer les négociations sur la fiscalité internationale menées par l’OCDE. L’objectif est de taxer les ultra-riches, en créant un impôt minimum sur la fortune, un ISF mondial entre autres, basé sur le modèle d’impôt des multinationales, fixé à 15 % dans l’accord conclu par les pays de l’OCDE.

Pressions multiples autour de Lula • Le président brésilien Lula est en visite à Paris à l’occasion du Sommet international pour un nouveau pacte financier mondial. Il a fait de la lutte pour la préservation de l’environnement une priorité de son mandat. Il y a quelques semaines, il a notamment annoncé un grand plan politique pour lutter contre la déforestation de l’Amazonie. Néanmoins, soumis aux pressions d’une opposition puissante et doté d’alliés proches de l’agro-industrie, Lula semble prêt à lâcher du lest sur l’écologie. En effet, il se retrouve ainsi coincé entre un certain réalisme économique et de puissants freins politiques. Exemple, la Chambre des députés, dominée par une droite ultra-conservatrice, vient d’adopter un texte qui limite les droits des peuples autochtones sur leurs terres.

Savoir extraire le vrai du faux • Les agences de presse, dont l’AFP, les télévisions et les radios européennes s’organisent pour lutter contre la manipulation des images et des « deep fakes », via l’IA. En outre les médias en ligne sont un champ de mines de désinformation et d’informations trompeuses ou manipulées. La propagation de la désinformation est difficile à contenir et entraîne des risques accrus pour la sécurité et la santé publiques. Ainsi, les agences de presse peuvent notamment s’appuyer sur des outils tels que le projet « vera.ai ». Un projet financé par l’UE qui coopère avec les professionnels des médias et des chercheurs pour créer des solutions d’IA dignes de confiance.

Un sujet tabou, parlons-en ! • Un salarié sur deux a été confronté à un deuil dans le cadre professionnel et un manager sur trois a eu un collaborateur en deuil dans son équipe. En effet, avec 34 jours d’arrêt de travail par an en moyenne liés à un deuil, le coût des indemnités journalières s’élève à 700 millions d’euros par an. À la suite d’un deuil, 11 % des salariés quittent leur emploi. Ainsi, afin de permettre aux employeurs d’accompagner, à chaque étape, leurs salariés en deuil, l’association Empreintes publie un guide destiné aux chefs d’entreprise, aux DRH et RRH, aux acteurs de la santé et du travail social, aux managers.

Demos, nombreuses nominations • Le leader européen de la formation professionnelle, certifié ISO 9001, a communiqué sur l’arrivée de ses nouveaux collaborateurs. Et les arrivées sont nombreuses :