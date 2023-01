Temps de lecture estimé : 2 minutes

Plus d’un million d’entreprises créées l’an passé ! • C’était déjà un record en 2021… avec 996 000 entreprises créées en France. Mais l’année 2022 a bel et bien confirmé que les Français avaient plus que jamais envie de monter leurs boîtes ! Vendredi 20 janvier, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a chiffré à 1,072 million le nombre d’immatriculations. Dans le détail, parmi les entreprises créées, 61 % sont le fait d’auto-entrepreneurs. Un secteur semble malgré tout ne pas profiter de l’euphorie générale : le transport et l’entreposage. Avec 34,5 % d’immatriculations en moins. Peu importe, les Français s’essaient à devenir plus indépendants dans leur activité. Question de sens ? De liberté ? Un peu des deux sans doute.

Netflix, une hégémonie • C’est devenu le mastodonte du streaming. Connaissez-vous quelqu’un dans votre entourage qui résiste encore à la tentation Netflix ? Vous les compterez sur les doigts d’une main… C’est simple, Netflix compte désormais 230,75 millions d’abonnés payants à l’échelle mondiale. Soit beaucoup plus que les attentes du marché et les prévisions pour le dernier trimestre, à en croire un communiqué de résultats publié jeudi 19 janvier. Netflix a bien rebondi après un premier semestre délicat et la perte de près d’1,2 million d’abonnés. De l’histoire ancienne.

Toujust, le nouvel acteur du hard-discount •Voilà une nouvelle enseigne qui entend bien se faire une place dans le monde de la grande distribution. Son petit nom ? Toujust. Son ambition ? concurrencer Lidl et Aldi. Rien que ça. Toujust promet « jusqu’à 5 à 10 % moins chers que ses concurrents directs ». Pour ce faire, l’enseigne vise la réduction des intermédiaires et l’intégration des fournisseurs à son capital – ils détiendront un quart du capital de la société. Au programme : 7 500 références, alors que Lidl en compte 3 000. Une manière de « répondre à tous les besoins », explique au Parisien Fabrice Gerber, le concepteur du projet et expert de la grande distribution (passé par Leclerc, Aldi et Système U). Le premier magasin de la chaîne Toujust ouvrira le 1er mars dans le Gard, à Alès. Pour un objectif de 300 magasins… d’ici à cinq ans !

Les voitures électriques les plus vendues en France en 2022 • L’an passé, les voitures électriques ont représenté plus d’une immatriculation sur dix. Alors que le marché de l’automobile a plutôt connu un mauvais cru en 2022, l’électrique, lui, a réalisé un bel exercice. Avec une part de marché record : 13,4 %, voire même 16 % en décembre. Voici le top 10 des voitures électriques les plus vendues sur le sol français l’an dernier (en nombre de ventes) :

1 Peugeot e-208 (19 222)

2 Dacia Spring (18 326)

3 Tesla Model 3 (17 005)

4 Renault Mégane (15 580)

5 Fiat 500 (15 163)

6 Renault Twingo (12 655)

7 Renault Zoé (12 182)

8 Tesla Model Y (11 892)

9 Peugeot e-2008 (7 174)

10 Hyundai Kona (6 522)

Source : AAA Data