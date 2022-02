Temps de lecture estimé : 2 minutes

40 % des Français·es sont passé·es par un courtier pour leur crédit immobilier • Selon un sondage OpinionWay pour Vousfinancer, réalisé en février, 65 % des Français·es ont déjà acheté un bien immobilier, dont 18 % durant les 3 dernières années. Et dans le détail, 39 % ont déclaré avoir eu recours à un courtier – le même taux qu’en 2020. Mais le chiffre grimpe même à 46 % pour les moins de 35 ans ! Parmi les motivations de celles et ceux qui passent par un courtier : obtenir un taux plus avantageux (60 %) ou encore gagner du temps (24 %).

Les premières livraisons de Novavax arrivent en France • Mieux vaut tard que jamais ? La France s’apprête à recevoir « 1,14 million de doses » du vaccin Novavax – baptisé Nuvaxovid – en fin de semaine. C’est en tout cas ce qu’a indiqué la Direction générale de la Santé au Figaro. Les premières vaccinations auront donc lieu « la première semaine de mars » avec ce vaccin. Contrairement à Pfizer ou Moderna, Novavax ne repose pas sur l’ARN messager mais sur une technique plus « classique » – dite à protéine recombinante. Ce qui permettrait, selon la DGS, d’orienter l’administration de Novavax vers « les personnes réticentes ou qui ne peuvent être vaccinées via un vaccin à ARN messager ». 660 000 doses seront réservées prioritairement aux territoires d’Outre-mer.

Vincent Bolloré s’apprête à absorber le groupe Lagardère • Insatiable Bolloré. Lundi 21 février, l’homme d’affaires a déposé à l’Autorité des marchés financiers (AMF) les conditions de l’offre publique d’achat (OPA) qu’il compte lancer avec sa filiale Vivendi sur les titres restants du groupe Lagardère. Bolloré détient déjà 45 % des parts. Dans le détail, l’opération débutera le 14 avril et s’achèvera le 20 mai. Et se fera au prix de 25,50 euros par titre pour les actionnaires qui souhaitent vendre leur participation pendant cette période initiale. Les autres porteurs qui veulent céder ultérieurement leurs actions auront la garantie de recevoir 24,10 euros par titre jusqu’au 15 décembre 2023. Surtout, ce serait un bouleversement dans le monde de l’édition. Déjà propriétaire d’Éditis – 725 millions d’euros de chiffre d’affaires – Vivendi absorberait Hachette, le numéro un tricolore et numéro trois mondial avec 2,6 milliards de chiffre d’affaires en 2021, dont 850 millions en France. Un empire s’étend. Via les médias aussi : Bolloré pourrait s’offrir de Lagardère : Europe 1, Paris Match et le Journal Du Dimanche. Alors qu’il possède déjà Canal +, C8 et CNews.

Amende de 300 millions d’euros pour EDF • Mardi 22 février, l’Autorité de la concurrence a infligé une amende de 300 millions d’euros à plusieurs filiales d’EDF… à la suite d’une plainte déposée par Engie ! Une sanction pour abus de position dominante. L’Autorité de la concurrence reproche à EDF d’avoir, entre 2004 et 2021, exploité les fichiers à sa disposition dans le cadre de sa mission de service public de l’électricité, pour proposer aux consommateur·rices des offres de marché en gaz, électricité et autres services énergétiques.