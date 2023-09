Temps de lecture estimé : 3 minutes

Smic francilien, une idée qui ne fait pas l’unanimité • Mardi 19 septembre, Valérie Pécresse, présidente (LR) de la région Île-de-France, a proposé la mise en place d’un smic régional. Dans le cadre du vote de propositions en faveur de la décentralisation de la région, l’ancienne candidate à la présidentielle souhaite que le smic perçu soit en accord avec les prix à la consommation dans cette zone. Il est question, dans le cas de la région « IDF », d’une augmentation de près de 9 %. Le smic, qui s’élève aujourd’hui à 1 747,20 euros brut par mois, passerait à 1 904,44 euros si cette proposition venait à être adoptée. Pourtant, cette suggestion n’est pas accueillie de façon favorable par tous. Olivier Dussopt, ministre du Travail, s’y oppose catégoriquement, pour lui les écarts de niveau de vie et de loyer ne sont pas systématiquement les mêmes à l’échelle d’une région.

La médaille d’or 2023 du CNRS pour Sandra Lavorel • Créée en 1954, la médaille d’or du CNRS, a été décernée jeudi 21 septembre à l’écologue Sandra Lavorel, spécialiste du fonctionnement des écosystèmes et chercheuse au CNRS depuis 30 ans. Reconnue pour ses travaux pionniers en écologie fonctionnelle, la scientifique a travaillé dans des prairies d’altitude des Alpes, au sein desquelles elle a mimé les effets du réchauffement climatique. Le but de ses travaux : comprendre le fonctionnement des écosystèmes et des services qu’ils sont susceptibles de rendre aux sociétés humaines. C’est donc pour son parcours exceptionnel que le CNRS a souhaité lui rendre hommage en lui remettant cette année la médaille d’or.

Transition écologique : plus une priorité pour le Royaume-Uni ? • Après l’annonce de mesures phares en milieu de semaine, comme l’assouplissement des contraintes pour le remplacement des vieilles chaudières à gaz ou encore le report de 2030 à 2035 de la fin de vente de voitures à essence ou diesel, le Premier ministre britannique, Rishi Sunak est accusé de ralentir la lutte contre le réchauffement climatique. Pourtant, le chef du gouvernement assure le contraire et affirme que le pays suivra les accords internationaux. Il se veut avant tout défenseur d’une approche plus pragmatique, proportionnée et réaliste de la transition écologique, afin d’atteindre par exemple l’objectif de neutralité carbone en 2050.

Les Apple Stores français en grève pour le lancement de l’iPhone 15 • Ce vendredi 22 et samedi 23 septembre, une majorité de salariés d’Apple Store sont en grève. Alors même que l’IPhone 15 vient d’être commercialisé, les employés du géant californien entament une grève afin d’obtenir des embauches supplémentaires, un euro de plus sur chaque ticket restaurant, mais surtout l’augmentation des salaires d’au moins 7 %. En négociations depuis plusieurs semaines, les syndicats pointent du doigt les 100 milliards d’euros de bénéfices mondiaux pour l’année passée et une augmentation des salaires de seulement 4,5 % prévue par la direction. Face à ce désaccord, le blocage a été choisi par les salariés, ainsi la vingtaine de boutiques françaises seront sujettes aux piquets de grève voire à une fermeture totale en cette fin de semaine.

Turquie : un taux directeur de 30 %, un record depuis 2003 • En proie à une sévère crise économique, la Turquie tente le tout pour le tout afin d’endiguer le rebond de l’inflation. C’est pour cette raison que ce jeudi 21 septembre, la banque centrale turque a relevé de 5 points son taux directeur qui s’inscrit désormais à 30 %. Autour de 8,5 % en juin dernier, celui-ci a désormais explosé, c’est un record qui n’avait pas été atteint depuis 2003. Face à la montée en flèche de l’inflation l’année dernière, ayant même dépassé les 85 % en octobre 2022, le président Erdogan s’est fixé pour objectif, de faire repasser le taux d’inflation à un chiffre, en usant d’une politique monétaire restrictive. Semblant s’être résigné à cette nécessité, le Président turc n’exclut pas de nouvelles hausses du taux directeur de son pays.

Olivia Grégoire interviendra au salon SME • Lundi 25 septembre, dans le cadre du salon SME au Palais des Congrès à Paris, Olivia Grégoire, ministre chargée des PME, interviendra à 10 h 30 avant d’aller à la rencontre d’exposants. À la suite de la prise de parole de la ministre, France Num révèlera, en exclusivité, son baromètre annuel de la transformation numérique des TPME lors de la conférence « Où en sont les TPE et PME avec le numérique en 2023 ? Les pistes d’actions pour les entrepreneurs ». « Nous sommes très heureux d’accueillir la ministre Olivia Grégoire en visite officielle au Salon SME. Sa présence souligne l’importance accordée aux créateurs d’entreprises, aux indépendants et aux TPE. Nous sommes aussi très fiers d’avoir été choisis par France Num pour la présentation de leur baromètre de la transformation numérique des TPE-PME. Notre événement consacre une place croissante aux solutions numériques dédiées aux entrepreneurs » indique Alain Bosetti, président du Salon SME.