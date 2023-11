Temps de lecture estimé : 3 minutes

La SEC a Kraken dans le viseur • La Securities and Exchange Commission (SEC), soit le gendarme boursier américain, a attaqué Kraken, la troisième plus grande plate-forme de cryptomonnaie du monde. Elle lui reproche d’avoir opéré sur les marchés sans l’autorisation des superviseurs. Dans le détail, la SEC accuse Kraken d’avoir « mélanger ses propres fonds avec ceux de ses clients ». Ainsi, la plate-forme aurait réglé des dépenses de fonctionnement avec de l’argent puisé dans les dépôts des utilisateurs de la plate-forme. Les investisseurs crypto, qui attendent depuis des années l’assouplissement de la SEC sur leur marché, accusent une nouvelle fois le coup. Pour rappel, depuis juin, Binance et Coinbase ont également subi les remontrances du gendarme boursier. Les autorités font tout pour éviter un nouveau drame à la FTX.

En Italie, le regain de natalité passera par les patrons • ! Nos voisins transalpins subissent de plein fouet le vieillissement de leur population. Alors, dans sa bataille contre la dénatalité, Giorgia Meloni a décidé d’impliquer les entreprises pour renverser la vapeur. En signant un pacte avec une centaine de sociétés du pays, elle veut que les femmes puissent mieux concilier leur vie de famille et professionnelle. Les entreprises en question s’engagent à garantir plus de flexibilité dans la gestion de l’emploi du temps en sortie de congé maternité. L’opposition au gouvernement en place accuse la présidente du Conseil de « simples déclarations de bonnes intentions ». Le média Il Sole 24 Ore rappelle notamment que le taux d’emploi des femmes italiennes est repassé sous la barre des 50 % depuis la covid-19. Avant même de faciliter leur vie sur le lieu de travail, il faudrait déjà qu’elles puissent y accéder plus massivement !

L’Argentine et la Chine dans le trouble diplomatique • Javier Milei, le nouveau président argentin, a prévenu. Il ne souhaite pas traiter avec les gouvernements « communistes ». Par ces termes, le libertarien vise la Chine de Xi Jinping et le Brésil de Lula. Des propos appuyés par Diana Mondino, la représentante nationale de la ville de Buenos Aires. Mao Ning, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, essaye lui de tempérer. « La Chine est prête à continuer à travailler avec l’Argentine pour promouvoir la stabilité et le développement à long terme des relations bilatérales ». Il rappelle aussi que « les deux parties ont une forte complémentarité économique et un énorme potentiel de coopération ».

Le budget fédéral allemand gelé à la suite d’un rappel à l’ordre de la Cour constitutionnelle • Le ministère allemand des Finances sous l’égide de Robert Habeck, a gelé une partie du budget fédéral 2023, après un rappel à l’ordre de la Cour constitutionnelle. Ce gel concerne les dépenses nouvelles non prévues, afin d’éviter des charges futures excessives. Cette mesure vise alors à prévenir une accumulation de charges dans les années à venir. En effet, l’origine de cette situation découle de l’annulation par la Cour constitutionnelle de 60 milliards d’euros destinés à un fonds « climat et transformation ». Ce gel budgétaire représente ainsi une réponse directe à cette décision judiciaire, visant à ajuster les dépenses du gouvernement fédéral.

Silver Economy Expo et le salon des services à la personne reviennent les 28 et 29 novembre • Comme chaque année, Silver Economy Expo (SEE) et le salon des services à la personne et de l’emploi à domicile reviennent à la Porte de Versailles à Paris les 28 et 29 novembre. Parmi les rendez-vous incontournables : « Rencontres et Dédicaces », qui aura lieu le 29 novembre entre 15 et 17 heures. Auteurs, blogueurs, podcasteurs, réalisateurs, sociologues, directeurs d’étude… seront présents pour partager avec vous leur expertise, leur regard, et pour certains dédicacer leur livre. Ils sont répartis en quatre thématiques phares : aidants familiaux, bien-vieillir, personnes en situation de handicap et études et conseils silver économie / services à domicile. Vous aurez l’occasion de rencontrer, entre autres, Dr François Sarkozy (président FSNB Consulting), Dr Hèlène Rossinot (médecin des aidants) ou Vincent Valinducq (aidant familial).

D’autres événements sont particulièrement attendus, comme une conférence intitulée « Lever des fonds dans la silver économie : se donner les moyens pour voir grand ! », ou encore une rencontre avec Micheline Bailly, championne de sprint à 82 ans, avec qui vous pourrez courir dans l’allée centrale du salon, transformée en piste d’athlétisme.

Restrictions budgétaires : reste à charge pour les formations financées par le CPF en 2024 • Le ministère de l’Économie annonce restreindre les financements du CPF (Compte Personnel de Formation) pour 2024. Un reste à charge pour les formations est ainsi à prévoir pour 2024. Ce changement implique donc un paiement partiel, qui se matérialise comme un pourcentage de la somme totale. Cependant, les détails concernant ce changement n’ont pas encore été dévoilés. Les syndicats et le ministère du Travail considèrent tout de même le CPF comme un investissement, et non une simple dépense. Ils soulignent alors son rôle crucial notamment pour l’emploi des seniors et des demandeurs d’emploi, qui représentent un tiers des utilisateurs. Le CPF, créé il y a quatre ans, est aujourd’hui principalement utilisé pour financer le permis de conduire, réaliser des bilans de compétences et obtenir des certifications dans le domaine du numérique et de l’informatique.

crédits : shutterstock