Temps de lecture estimé : 2 minutes

Nouveau guichet d’aides aux entreprises • Des démarches administratives simplifiées, des délais de paiement comprimés et des critères de sélection réduits. Le nouveau guichet d’aides est dorénavant accessible sur le site impots.gouv.fr. Le gouvernement souhaite : « Toucher plus d’entreprises avec une intensité d’aides plus forte et proportionnée à l’augmentation de la facture. » Pour ce faire, l’exécutif a promis une enveloppe totale de dix milliards d’euros.

Disney en crise • Depuis le début de l’année 2022, le cours de Disney s’est effondré de 41 %. Alors que les plates-formes de streaming du groupe californien accusent une perte de près de 1,5 milliard de dollars, le conseil d’administration a demandé à Bob Iger de reprendre son poste de directeur général. Celui qui a transformé Disney en empire entre 2005 et 2020 dispose désormais de deux ans pour établir une stratégie pour « une croissance renouvelée ». Un défi de taille pour l’homme qui a lancé Disney dans une transition de basculement sur Internet.

Retard sur le redémarrage des réacteurs nucléaires • Selon BFMTV.RTE, le redémarrage des réacteurs nucléaires d’EDF pourrait encore prendre du retard. Et si le planning des redémarrages ne cesse de changer, les prévisions du nombre de réacteurs disponibles sont sans cesse revues à la baisse. Lundi 21 novembre, 26 des 56 réacteurs étaient toujours à l’arrêt. À ce rythme seulement 65 % de la capacité nucléaire serait disponible en janvier. Une situation qui fait craindre à RTE des risques de coupures d’électricité…

L’anniversaire de Joe Biden • C’est la première fois qu’un président américain en exercice fête ses 80 ans. Et il aura fallu attendre dimanche 20 novembre, dans l’après-midi, pour que la Première dame tweete un message attendrissant : « Je ne voudrais danser avec personne d’autre. Joyeux anniversaire Joe ! Je t’aime. » Unique publication de la Maison-Blanche, aucun événement public n’était prévu. Parallèlement, c’est également en famille que le démocrate a prévu de discuter de son éventuelle candidature à la présidentielle de 2024.

#GIVINGTUESDAY • Un hashtag pour un mouvement mondial qui célèbre et encourage la générosité, l’engagement et la solidarité lors du dernier mardi du mois de novembre. L’événement repose sur la mobilisation des particuliers et des entreprises qui proposent des activités liées aux dons : bénévolat, courses aux dons, recettes reversées à des associations, etc. Et si l’événement est inconnu par 56 % des Français, vous ne pourrez plus dire que c’est votre cas.