Le Jardin d’Éden brûle • Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), a publié lundi 20 mars la synthèse de huit ans de travaux. Le réchauffement climatique causé par l’activité humaine dans le monde atteindra 1,5 degré par rapport à l’ère préindustrielle, dès les années 2030-2035. Plus inquiétant encore, les huit dernières années qui ont déjà été les plus chaudes que le monde a connues récemment, compteront parmi les plus fraîches d’ici à une génération. Ce constat souligne la nécessité de mener de front des politiques fortes d’adaptation au changement climatique. « Des réductions profondes, rapides et prolongées des émissions […] conduiraient à un ralentissement visible du réchauffement mondial en environ deux décennies », écrit le groupe de scientifiques pour le compte de l’ONU.

Le Japon et le G7 soutiennent l’Ukraine • Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, s’est rendu à Kiev pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le Premier ministre veut « transmettre au président Zelensky son respect pour le courage et la persévérance du peuple ukrainien qui défend sa patrie sous son commandement, ainsi que la solidarité et le soutien infaillible à l’Ukraine du Japon et du G7 », dont le Japon est l’hôte cette année. Cette visite intervient au moment où le président chinois Xi Jinping se trouve à Moscou pour discuter avec le président russe, Vladimir Poutine, du conflit en Ukraine.

Éviter le « crédit crunch » • « La Banque du Canada, la Banque d’Angleterre, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale et la Banque nationale suisse annoncent aujourd’hui une action coordonnée pour améliorer la fourniture de liquidités via les accords permanents de swap de liquidités en dollars américains », ont déclaré les banques centrales dans un communiqué commun. Ainsi, jusqu’à la fin du mois d’avril, la Fed et d’autres banques centrales dans le monde mettront à disposition des dollars sur une base quotidienne, et non plus hebdomadaire. Cela signifie que toutes les grandes banques qui opèrent sur la scène internationale et qui disposent de bonnes garanties, pourront se procurer des dollars n’importe quel jour de la semaine.

Assèchement des pompes • Un grand nombre de stations-service françaises sont en rupture partielle, voire totale, de carburant en ce début de semaine, en raison des grèves et blocages dans les raffineries. La situation reste extrêmement tendue au vu du récent résultat quant à la motion de censure. En outre, la raffinerie de Normandie, la plus importante de France, est à l’arrêt depuis vendredi 17 mars. Beaucoup d’autres sites sont concernés par le mouvement. À l’heure actuelle, 759 stations-service connaissent des ruptures partielles et 563 sont en rupture totale.