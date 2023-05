Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un Vite compris spécial, placé sous le signe de la journée internationale de la biodiversité.

Les Britanniques disent non à la chasse aux trophées ! • Pendant des décennies en Afrique du Sud, la chasse aux trophées consistait à laisser le loisir au touriste de tuer un animal de la faune locale. Une antilope, un zèbre ou un buffle par exemple. Une fois la bête abattue, le néo-chasseur se voyait remettre la tête de sa prise en trophée à accrocher chez soi – d’où le nom donné à la pratique. Mais les Britanniques ont mis le holà ! Le Royaume a annoncé qu’il ne laisserait plus ces « récompenses » entrer sur son territoire. Et bien que cette décision fît le bonheur des associations de protection animale, elle a aussi mis en péril une économie très lucrative. Pour rappel, la chasse aux trophées contribue à 340 millions de dollars dans l’économie sud-africaine, et fait vivre 17 000 locaux. La nature avant tout.

Un ciel dégagé, mais où sont les oiseaux ? • Chaque année, en Europe, 20 millions d’oiseaux disparaissent. De ce constat alarmant est née une étude scientifique pour tenter d’expliquer cette hécatombe. Sans surprise, l’homme en est – encore – la raison. Notre agriculture intensive européenne rend la survie d’oiseaux forestiers, urbains et agricoles très compliquée. Dans les faits ce sont les pesticides qui tuent les invertébrés au sol et privent les oiseaux de leur source d’alimentation. En sectionnant la chaîne alimentaire de la sorte, l’être humain bouscule le délicat équilibre entre toutes les espèces. Il va au-devant de nouvelles extinctions de masse.

Dix associations se lèvent contre la chasse aux blaireaux • Quand on s’engage, il faut respecter sa promesse. Alors quand la France a signé le contrat de la convention de Berne, les associations animalières s’attendaient à des progrès. La question de la chasse aux blaireaux aurait notamment dû se régler. C’est la pratique de vénerie – qui consiste à arracher le blaireau de son terrier à l’aide d’un chien – qui pose question. Par son aspect « pioche à l’aveugle », elle ne respecte aucune norme de taille, d’âge ou de poids et met en danger l’espèce. Et alors que la situation s’avère déjà préoccupante, certains préfets hésitent à rouvrir la chasse hors saison en mai. Le non-sens de trop pour dix associations qui décident, via leurs avocats, de porter plainte auprès du comité de Berne. Elles espèrent prouver la « non-conformité de la période [de chasse] complémentaire ».

Crédits biodiversité, ça vous rappelle quelque chose ? • Après le fiasco des crédits carbone, voilà les crédits biodiversité. C’est le gouvernement britannique qui a pris la décision de lancer ce projet, ô combien périlleux ! À l’instar de leurs prédécesseurs que l’on comparait à des « droits à polluer », les crédits biodiversité permettent aux entreprises anglaises de détruire la faune et la flore. En fonction de leur volume d’activité, ils peuvent ensuite revendre leur trop-plein de crédits. Ou bien en racheter sur un marché régulé dans le cas contraire. Mais cette fois-ci, il faudra restaurer à 110 % les dégâts causés « afin qu’il y ait un avantage positif pour la nature », explique le gouvernement outre-Manche. Les entreprises ne se contentent plus d’être neutres. À voir si le projet tient debout… Rappelons que les magouilles insidieuses pour générer du profit avaient pourri le marché des crédits carbone jusqu’à le discréditer.