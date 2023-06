Temps de lecture estimé : 2 minutes

Green-Got débarque en Belgique • La néobanque Green-Got, cofondée par Maud Caillaux s’internationalise ! Bientôt, les Belges pourront aussi déposer leur argent et le faire fructifier en investissant dans des projets écoresponsables. Ils étaient déjà 1 000 à disposer d’un compte Green-Got, et cette arrivée officielle au « pays plat » devrait continuer de booster ce résultat. Pour rappel, cette néobanque verte permet à tout un chacun de contrôler les émissions de CO 2 provoquées par son argent stocké en banque. Faire des économies, la conscience tranquille !

EDX Markets vient jouer les trouble-fête ! • Oubliez la loi de la jungle sur le marché des cryptos ! Alors que le scandale FTX n’a pas totalement fini d’ébranler le marché, la plate-forme d’échange EDX Markets entend bien remettre de l’ordre dans ce bourbier. Binance et Coinbase, les deux leaders actuels sont visés par des enquêtes de la SEC (Securities and Exchange Commission). On leur reproche – entre autres – de conserver les actifs des déposants et de « jouer » avec. EDX Markets arrive avec l’idée de réglementer cette pratique en calquant le modèle crypto sur celui de Wall Street. Un marché plus mûr et dont les réglementations en vigueur ne souffrent d’aucune faille, au moins sur le papier…

Jeanne Bordeau dans la « Machine à sens » ! • Maîtresse invétérée du langage, Jeanne Bordeau a répondu aux questions de Vivien Pertusot pour l’épisode 27 du podcast « La Machine à sens ». Ensemble, ils ont pu discuter d’« Écriture responsable », le prochain ouvrage de l’auteure, avant d’aborder la question du langage en entreprise. Pendant un peu moins d’une heure, Jeanne Bordeau livre son témoignage et ses astuces pour faire de cette thématique un atout dans chaque société. Le podcast est à (ré)écouter sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et consorts.

50 parcs éoliens en 2050 ? Un plancher selon Agnès Pannier-Runacher ! • À l’horizon 2050, la France espère pouvoir assurer 40 gigawatts (GW) grâce à l’éolien maritime. Aujourd’hui, à 27 ans de la date butoir, les 8 GW en activité semblent bien maigres. L’heure est venue d’appuyer sur l’accélérateur ! Dès 2024 – après un débat public au prochain automne – une cartographie des implantations sera établie. Mardi dernier, la ministre de la Transition énergétique ciblait déjà le large de Fos-sur-Mer comme prochaine étape pour atteindre l’objectif.

Marylise Léon, nouvelle patronne de la CFDT • Laurent Berger a officiellement rendu son tablier. Hier, le mercredi 21 juin, il a passé le relais à sa numéro 2 des cinq dernières années, Marylise Léon. Très vite, une pluie de louanges s’est abattue sur elle. La patronne de la CGT, Sophie Binet, l’a qualifiée de « franche » et « efficace ». Son prédécesseur, Laurent Berger, indique qu’elle n’est pas du genre à « se laisser bouffer tous les matins ». Enfin le président du Sénat, Gérard Larcher, la décrit comme « très décidée » et à l’écoute. Bonne nouvelle pour le corps syndical français !