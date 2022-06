Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un journaliste russe vend sa médaille du Nobel pour les enfants ukrainiens • Le journaliste russe Dmitri Mouratov, rédacteur en chef du journal d’investigation indépendant Novaïa Gazeta, a vendu lundi 20 juin aux enchères sa médaille de prix Nobel de la paix. La vente s’est faite à New York, par téléphone, à un enchérisseur dont l’identité n’a pas été dévoilée, pour la modique somme de 103,5 millions de dollars ! Comme destinataire, Mouratov a choisi l’Unicef, particulièrement leur programme consacré aux enfants ukrainiens déplacés par la guerre. « Le message le plus important aujourd’hui, c’est que les gens comprennent qu’un conflit se passe et que nous devons aider les gens qui souffrent le plus », a-t-il précisé. Dmitri Mouratov avait remporté le Nobel de la paix en 2021 avec la journaliste philippine Maria Ressa « pour leurs efforts visant à préserver la liberté d’expression ». Ce prix, le journaliste l’avait dédié à six de ses collaborateurs décédés en travaillant pour Novaïa Gazeta.

Grève des cheminots au Royaume-Uni • Un train sur cinq qui roule, une ligne sur deux qui ferme. Les cheminots britanniques ont entamé mardi 21 juin une grève historique, la plus grande depuis 30 ans. Les 50 000 grévistes des chemins de fer britanniques se plaignent de la coupe budgétaire de 4,6 milliards d’euros dans les subventions aux transports, qui risquent de créer « 2 500 suppressions de postes​ » selon le syndicat Rail, maritime and transport workers (RMT). Ce débrayage vient gêner les fêtards de Glastonbury, un des plus grands festivals de musique du sud de l’Angleterre, qui se déroule jusqu’à dimanche.

Élisabeth Borne a donné sa démission à Emmanuel Macron, le président l’a refusée • Une rentrée compliquée pour Borne. Mardi 21 juin, la Première ministre Élisabeth Borne a remis sa démission au Président de la République après les élections législatives. Démission refusée par Emmanuel Macron. Cette décision intervient alors que le président sera très occupé dès ce mercredi 22 juin et jusqu’à la fin du mois avec le Conseil européen, le G7 et le sommet de l’Otan. « La Première ministre a plaidé pour rester afin d’avoir les outils pour faire face à la situation et aux urgences des Français, ce qu’on ne pouvait pas faire avec un gouvernement démissionnaire et en gestion des affaires courantes », explique un membre de l’entourage d’Élisabeth Borne. La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a tout de même précisé qu’il y aura « bien évidemment un remaniement » pour remplacer les ministres qui ont été battus aux législatives.

Les experts du Giec ont posé leur tente devant l’Assemblée Nationale • Depuis deux jours, un barnum « #MandatClimatBiodiversité » est installé juste à côté du palais Bourbon. Le but ? « Éveiller » les nouveaux députés sur les questions climatiques. Au total, une quarantaine de scientifiques spécialistes du climat, dont des auteurs du Groupe intercontinental d’experts sur l’évolution du climat (Giec), se relaient pour informer ceux qui voteront les lois ces cinq prochaines années. « L’objectif est de transmettre une parole factuelle et impartiale sur l’évolution du climat et du vivant à tous les parlementaires, dans une démarche totalement apartisane. » La démarche spontanée et volontaire des scientifiques intervient à cause de l’absence totale de formation de l’Assemblée Nationale sur la question écologique. En 2020, 21 % de l’hémicycle estimaient que le changement climatique était une « hypothèse sur laquelle les scientifiques n’étaient pas tous d’accord », selon une étude de l’Ademe.

Concours Talents des cités : les entrepreneurs des quartiers • Vous vivez dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) et vous rêvez de devenir entrepreneur ? C’est peut-être votre chance. Organisé par Bpifrance et soutenu par le ministère chargé de la Ville, le concours a pour but de « valoriser l’initiative des entrepreneurs des quartiers prioritaires et de l’écosystème de la création d’entreprise ». Trente candidatures de personnes qui résident en QPV suivies par un organisme d’accompagnement à la création d’entreprise seront sélectionnées sur des critères comme le profil entrepreneurial, la viabilité économique du projet et l’impact de leur activité sur leur quartier. Si vous correspondez aux critères, vous avez jusqu’au 2 juillet pour vous inscrire sur la plate-forme Talents des cités. Que les meilleurs projets l’emportent !