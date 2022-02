Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les jeunes accros aux réseaux sociaux • À quelques jours de la Journée mondiale sans Facebook – le 28 février – pas sûr que les plus jeunes d’entre nous respectent à la lettre l’initiative. Selon Heyme, première mutuelle des jeunes, près de 4 étudiant·es sur 10 se sentent incapables de ne pas consulter leurs réseaux sociaux durant une journée. Les jeunes – et ce ne sont sans doute pas les seul·es – se montrent clairement dépendant·es de leur smartphone et des réseaux sociaux. Plus grave, 26 % des étudiant·es déclarent avoir déjà subi des violences sur les réseaux sociaux – dont plus d’1 sur 4 des violences et injures et 1 sur 10 des violences qui touchent à la vie privée (photos ou vidéos dégradantes).

Une anecdote… quand la CAF du Haut-Rhin recrute des agent·es en Ariège ! • La Caisse d’allocations familiales (CAF) de Mulhouse doit faire face à un nombre très élevé d’allocataires puisque le marché de l’emploi « reste compliqué à Mulhouse, avec la concurrence de pôles d’attractivité comme la Suisse voisine ou l’eurométropole de Strasbourg », explique pour France Bleu le directeur de la CAF du Haut-Rhin, Jean-Jacques Pion. En plus du nombre d’allocataires, la CAF se confronte aux multiples départs à la retraite de ses salarié·es. Résultat, direction l’Ariège, à l’autre bout de la France, pour embaucher un peu plus d’une dizaine d’agent·es ! Ce partage des dossiers, possible grâce à la dématérialisation, se trouve en phase d’expérimentation. Mais il pourrait se généraliser. Et pour cause : le nombre d’allocataires atteint 131 000 pour la CAF du Haut-Rhin, contre 31 000 en Ariège.

Grande distribution, que faire des autotests invendus ? • Depuis le 15 février, les ventes d’autotests dans les rayons des grandes surfaces ne sont plus autorisées. Problème, la plupart des supermarchés ont accumulé des stocks, parfois très lourds. Pour la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), il resterait l’équivalent de trois semaines de stocks à écouler pour les supermarchés. Quel gaspillage ! Faudrait-il que les grandes surfaces revendent à prix cassé les autotests aux pharmacies ? Difficile à envisager au regard des tensions récentes entre grandes surfaces et pharmacies – les secondes ont toujours voulu le monopole de la vente d’autotests. Alors, les « revendre à l’État ? », s’amuse le délégué général de la FCD, Jacques Creyssel, dans Le Figaro. Mais les rires ne répondent pas à la question…

Zoom sur les 15 dernières levées de fonds ! • Au total, les start-up tricolores ont levé 184 millions d’euros la semaine dernière (mi-février), selon nos confrères de Maddyness. Dans le secteur des télécoms, InterCloud a levé 100 millions d’euros auprès d’Aleph Capital, Ventech et Open CNP. Voici le top 15 des dernières opérations annoncées par les entreprises (avec siège social en France) :