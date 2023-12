Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le président génère des records d’audience sur France 5 avec son interview dans « C à vous » • Mercredi soir, l’émission « C à vous » sur France 5 a réalisé un record d’audience historique, attirant près de trois millions de téléspectateurs, pour l’interview de deux heures du président Emmanuel Macron depuis l’Élysée. La moyenne d’audience s’est élevée à 2,92 millions de téléspectateurs de 19 h à 20 h et à 2,82 millions de 20 h à 21 h. Cet exploit place l’émission en tête devant la concurrence de « Touche pas à mon poste » sur C8. Toutefois, bien que marquante, cette audience est inférieure aux allocutions exceptionnelles précédentes du président.

Bruno Le Maire assure que les dirigeants d’Intermarché et d’Auchan préserveront l’emploi dans le rachat des magasins de Casino • Les dirigeants d’Intermarché et d’Auchan, sur le point de racheter la plupart des magasins grand format de Casino, ont pris des engagements en matière de préservation de l’emploi, selon Bruno Le Maire. Le ministre de l’Économie a souligné jeudi qu’il veillerait à ce que ces engagements soient respectés. Avec près de 12 300 emplois concernés par un changement d’enseigne, dans le projet de cession de 313 super et hypermarchés, la priorité absolue reste la protection de l’emploi, a insisté Bruno Le Maire. Il rencontrera prochainement les syndicats pour aborder cette question cruciale.

L’ONU demande une enquête à Israël sur un « possible crime de guerre » à Gaza • Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme réclame l’ouverture d’une enquête par Israël sur la possible commission d’un crime de guerre à Gaza. Des informations inquiétantes ont émergé concernant la mort de 11 hommes palestiniens non armés lors d’une intervention de l’armée israélienne dans un immeuble résidentiel. Les témoignages rapportent que les soldats israéliens auraient séparé hommes, femmes et enfants, tuant au moins 11 hommes sous les yeux de leurs familles. L’ONU confirme les décès, mais vérifie encore les circonstances de ces événements. Les autorités israéliennes, elles, souhaitent mener une enquête indépendante et approfondie.

Montpellier, en avant pour les transports en commun gratuits • À partir de jeudi soir, les 500 000 habitants de la métropole de Montpellier bénéficieront de transports en commun gratuits. Cette mesure fait alors de la ville l’une des plus grandes collectivités européennes à adopter cette mesure. Le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, souligne ainsi que cette initiative s’inscrit dans l’engagement européen en faveur du Green New Deal. Celui-ci combinant les enjeux climatiques et le pouvoir d’achat. La gratuité des transports, déjà adoptée par une quarantaine de collectivités en France, vise à encourager l’utilisation des transports en commun et à réduire la dépendance à la voiture. C’est donc une très bonne nouvelle pour les Montpelliérains !

Décision historique de la justice européenne sur la Super Ligue : les règles de l’UEFA jugées illégales • La justice européenne a bouleversé la donne jeudi en déclarant que les règles de l’UEFA de 2021 visant à contrecarrer la Super Ligue étaient contraires au droit. Selon la juridiction basée au Luxembourg, les réglementations de la FIFA et de l’UEFA qui restreignaient la création de nouvelles compétitions sans autorisation préalable et sanctionnant les clubs et joueurs étaient illégales. L’UEFA minimise l’impact de cette décision, affirmant qu’elle ne valide pas la Super Ligue. Cependant, la bataille sur l’avenir du football européen est ravivée, avec la menace persistante d’une sécession des clubs puissants vers un modèle de ligues fermées nord-américaines.

crédits : shutterstock