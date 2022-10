Temps de lecture estimé : 2 minutes

Liz Truss démissionne • Coup dur pour le Royaume-Uni. Mercredi 19 octobre, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman annonçait renoncer à ses fonctions au sein du gouvernement britannique. Liz Truss, en sursis auprès de l’opinion publique et au sein même de sa majorité, assurait vouloir rester en poste malgré tout. Mais seulement 24 heures après avoir vu son programme économique rejeté, la Première ministre a annoncé sa démission. Cette décision entraîne automatiquement son départ de la tête du Parti conservateur. Elle devient alors la Première ministre la plus éphémère de l’histoire avec 44 jours au pouvoir.

Division face à la réforme du marché européen de l’électricité • Réuni depuis jeudi 20 octobre, le Conseil européen tente d’atténuer la flambée des prix de l’énergie. Sur le schéma de l’Espagne et du Portugal, quinze États – dont la France – avaient réclamé un plafonnement des prix des importations d’électricité. Mais l’Allemagne, au même titre que huit autres pays, n’entend pas suivre cet exemple. Pourquoi détruire un marché qui fonctionne depuis 20 ans pour une crise dite temporaire ? Un bon alibi pour baisser la consommation de gaz et se rapprocher de la neutralité carbone !

Bolsonaro et Lula, une campagne à couteaux tirés • À 11 jours de la présidentielle, l’écart entre les deux candidats se resserre. Entre désinformation et accusations, les candidats s’efforcent de convaincre les électeurs indécis. Mais les sondages, qui ne constituent pas nécessairement une prévision de résultat final, constatent à un instant T le rapprochement des deux hommes : le président sortant est crédité de 48 % des intentions de vote contre 52 % pour Luiz Inacio Lula da Silva. La tension monte…

Monde du travail, les jeunes plus optimistes que jamais • En 2020 l’enquête du cabinet Walters People démontrait une violente crise de confiance des jeunes vis-à-vis du marché du travail. Rien à voir avec cette édition 2022, bien plus optimiste ! Actuellement 83 % des jeunes actifs indiquent s’attendre à de nombreuses opportunités dans leur domaine d’activité lors des douze prochains mois. Un état d’esprit qui s’explique notamment par une simplification de l’entrée dans le monde du travail. Puisque cette année, un tiers des jeunes actifs signent un contrat avant même la fin de leurs études. Et si le salaire reste le critère d’attraction premier, la localisation du poste et la possibilité de faire du télétravail sont des caractéristiques de plus en plus prisées.

#MeTooAnimation • C’est en mars 2022 que Anissa M. lance l’organisation #MeTooAnimation. Un mouvement qui dénonce les agressions sexuelles dans les colonies de vacances et les centres de loisirs. Après un premier rendez-vous avec le gouvernement en septembre, l’État réagit. Au programme, trois grandes mesures. L’évolution du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa), la création d’une charte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS), et une meilleure formation pour les écoutants du 119. Le tout devrait entrer en vigueur d’ici à l’été prochain. « Une tolérance zéro pour renouer avec la confiance des parents », a annoncé Sarah El Haïry, la secrétaire d’État en charge de la Jeunesse.