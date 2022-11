Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un Français sur cinq envisage de partir au ski cet hiver • Et ce malgré la hausse des prix ! Selon un sondage mené par OpinionWay pour Ginkoia – éditeur de logiciels pour le commerce de sport – 19 % des Français ont l’intention de se rendre à la montagne cet hiver. « Comme l’année passée, les sports d’hiver restent pour les Français un événement incontournable », commente Thierry Briet, directeur général de Ginkoia. L’inflation ne semble donc pas avoir un effet négatif sur la volonté des Français à prendre un bol d’air frais, car l’institut de sondage observe une baisse d’un petit point seulement par rapport à l’an passé. Bien sûr, ces chiffres restent une projection, 20 % des Français iront-ils réellement au ski cet hiver ? Ce qui est sûr, c’est que parmi eux, 6 % ont déjà réservé… Particularité cette année, les Français interrogés sont plus nombreux à vouloir partir durant les vacances de Noël plutôt que celles de février.

Cybersécurité, les femmes manquent toujours à l’appel • Voilà bien un secteur qui recrute en masse : la cybersécurité. Il faut dire que les cyberattaques sont à l’œuvre ces dernières années, et visent tous les types d’entreprises et même les organismes publics. Problème, la cybersécurité peine à recruter : notamment parce qu’elle se prive d’une part non négligeable de la population : les femmes. Celles-ci représenteraient 11 % de l’ensemble des effectifs du secteur ! Bien trop peu. « Le secteur est chargé de représentations qui font penser que la cybersécurité est réservée aux hommes, aux ingénieurs. On a encore trop souvent l’image du geek devant son écran », confie une spécialiste du secteur, Régine Diverrès, à nos confrères de 20 Minutes.

Une nouvelle aide ciblée pour les carburants dès janvier • Quand un dispositif d’aide s’en va, c’est pour laisser place au suivant. La ristourne de 30 centimes par litre de carburant a été abaissée à 10 centimes depuis mercredi 16 novembre. Une aide qui prendra fin le 31 décembre. Mais, pas de panique, une nouvelle aide plus ciblée arrivera, a priori dès le début de l’année 2023. La Première ministre Élisabeth Borne a dessiné les contours de ce nouveau dispositif dans les colonnes des Échos. Cette « indemnité carburant travailleurs », le dispositif se nommerait ainsi, concernerait les ménages situés « dans les cinq premiers déciles de revenus, soit la moitié des ménages ». L’objectif vise à aider les trajets longs de celles et ceux qui travaillent loin de leur domicile. Un premier versement arriverait en janvier. Le « quoi qu’il en coûte » a-t-il réellement cessé d’exister ?

Jobamax, la nouvelle appli pour trouver un job • C’est une nouvelle plate-forme de job dating. Alexandre Guenoun, âgé de 24 ans, passé par la prestigieuse école des hautes études commerciales (HEC) ou encore Yale (États-Unis), a créé cette start-up pour qu’employeurs et candidats se rencontrent. « Jobamax s’est donné la mission de réconcilier les jeunes diplômés et les entreprises, et leur proposer des outils afin de mieux se comprendre, se rencontrer, puis s’adopter », explique Alexandre Guenoun. Jeunes diplômés car la plate-forme reprend des codes de la génération Z : il faut « swiper » pour obtenir un « match ». Une sorte de Tinder professionnel.

Une anecdote, une belle histoire • Ces deux salariés doivent beaucoup aimer leur patron. « I love my boss », seraient-ils même tentés de crier. Au sein de l’entreprise BMV, à Lyon, le PDG Jean-Alexandre Manchès a organisé une loterie afin d’offrir à deux de ses collaborateurs leurs « rêves les plus fous ». Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du 120e anniversaire de l’entreprise. La super centenaire souhaitait marquer le coup. À l’arrivée, un salarié repart avec un voyage en Turquie, avec sa famille. Une autre, Chrystel, a vu son rêve exaucé : une maison offerte ! Voilà une bien belle prime de fin d’année…