Temps de lecture estimé : 2 minutes

J-7 avant le Sommet de l’inclusion économique ! • Le Sommet de l’inclusion économique, lancé par la Fondation Mozaïk en 2021, est une initiative annuelle accueillie au ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. En une journée, il réunit leaders économiques, politiques et associatifs pour discuter, échanger et collaborer avec des experts sur la diversité et l’inclusion. Cet événement propose des plénières pour les débats, des ateliers pour partager les meilleurs outils, des rencontres entre CEOs et talents, des tables rondes métiers et des entretiens de recrutement, ainsi qu’un espace Agora pour les associations de l’égalité des chances. Soutenu par l’agence Epoka et placé sous le haut patronage du ministre Bruno Le Maire, ce Sommet œuvre afin de faire progresser l’inclusion économique.

Proposition de loi sur le « Bien vieillir » : de retour à l’Assemblée • En suspens depuis avril, l’examen d’une proposition de loi du gouvernement, au sujet du grand âge, reprend lundi à l’Assemblée nationale. Cette proposition est d’ailleurs la cible de nombreuses critiques de la part de l’opposition et du camp présidentiel. Ce texte comprend entre autres des mesures qui visent à la lutte contre l’isolement des personnes âgées, mais aussi un dispositif qui permet de signaler les cas de maltraitance. Ce projet serait également l’occasion d’inscrire dans la loi le droit de visite dans les Ehpad, comme le préconisait un rapport remis au gouvernement, après le traumatisme de nombreuses familles lors de la crise de la covid-19 face à l’impossibilité d’aller voir leurs proches. Enfin cette loi permettrait de « faciliter le travail au quotidien » des aides à domicile, via une carte professionnelle.

1 vol sur 4 annulés à Orly et Toulouse • Les contrôleurs aériens ont déclenché lundi 20 novembre une grève, perturbant fortement les aéroports. En effet, 25 % des vols sont annulés à Orly et Toulouse, et 20 % à Bordeaux-Mérignac et Marseille-Provence. La direction générale de l’Aviation civile (DGAC) prévoit des retards et conseille aux passagers de reporter leurs voyages. Ce mouvement de syndicats minoritaires, proteste contre une proposition de loi exigeant les contrôleurs à déclarer leur participation à une grève 48 heures à l’avance. Cette loi vise alors à encadrer de façon stricte le droit de grève, ce qu’elle propose est d’ailleurs similaire à la pratique en place à la RATP ou à la SNCF. Quoi qu’il en soit, les syndicats grévistes dénoncent, en ce début de semaine, une restriction accrue de leur liberté de protestation.

7,3 millions d’euros d’amende pour la chanteuse Shakira • La chanteuse colombienne, a conclu un accord ce lundi 20 novembre, avec le parquet espagnol pour clore son procès pour fraude fiscale au tribunal de Barcelone. La star qui accepte d’être reconnue coupable, écope de trois ans de prison avec sursis, substitué par une amende d’un montant de 7,3 millions d’euros. Cela représente ainsi la moitié de la somme totale de la fraude initiale. Ayant déjà versé 17,2 millions d’euros au fisc, Shakira vient dés lors de régulariser sa situation. Cependant, bien que la star admette sa culpabilité, elle continue de clamer son innocence dans un communiqué. Elle y invoque un choix pratique qui vise à la protection de sa carrière et de ses enfants. D’après elle, cette décision lui éviterait « des années » de procédure judiciaire.

Réformer le CNRS pour une Science Plus Transparente et Compétitive • Un rapport du Hcéres (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) préconise une révision de la position du CNRS vis-à-vis des universités. Le but serait ainsi de renforcer sa stabilité économique et de retenir les meilleurs chercheurs. Les seize experts internationaux qui forment le comité d’évaluation, désignent le CNRS comme une « institution de recherche majeure et mondiale », louant sa stature européenne avec ses 31 000 employés et dix Instituts scientifiques. Cependant, le comité, présidé par Martin Vetterli recommande une réforme de la gouvernance. Le conseil d’administration fait l’objet de critique. Il lui est reproché d’être peu stratégique aux décisions préétablies et opaques. Cette révision viserait à améliorer le rôle et la transparence du CNRS dans le paysage scientifique.

crédits : shutterstock