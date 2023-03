Temps de lecture estimé : 2 minutes

Xi Jinping à Moscou • Quatre ans que le dirigeant chinois n’avait pas foulé la terre russe. Hier, le lundi 20 mars, Xi Jinping rencontrait Vladimir Poutine pour une entrevue sur le contexte géopolitique actuel. Les deux parties se disaient confiantes quant à l’élan positif que redonnera ce rendez-vous aux relations sino-russes. De son côté, le porte-parole ukrainien espère que la Chine pourra utiliser son « influence » pour stopper la guerre. Un souhait soutenu par Londres, mais qui n’a toujours pas l’air d’être au goût du jour…

Le stress de l’inflation touche aussi les patrons • Face à la montée des prix de l’énergie, nous sommes – presque – tous impuissants. Que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en France, les patrons des petites et moyennes sociétés s’en préoccupent autant que les particuliers. L’étude menée par Arélion fait état de 45 % de dirigeants inquiets par cette inflation galopante. Aux États-Unis, 14 % d’entre eux déclarent ne pas en dormir la nuit. En France, seuls 3 % s’estiment également dans cette situation.

Le tourisme en Île-de-France à la peine • En 2022, le nombre de touristes à Paris a bondi à +95 %, par rapport à 2021. Le chiffre d’affaires corrélé a atteint 19,6 milliards d’euros, soit 134 % d’augmentation. Des résultats, à première vue, exceptionnels. Pourtant, si l’on compare à 2019, la dernière année sans trouble sanitaire majeur, ces chiffres deviennent bien plus relatifs, voire peu encourageants. Cette année-là, 50,3 millions de touristes avaient posé le pied en Île-de-France. Soit 6,3 millions de plus qu’en 2022. Le tourisme a donc toutes les peines à revenir à ses standards d’avant pandémie. Heureusement, la réouverture progressive des marchés asiatiques et les JO 2024 devraient réengager la machine rapidement !

Rachat de Crédit Suisse par UBS • Il y a des acquisitions plus joyeuses que d’autres. UBS rachetait dimanche – dans la précipitation – son rival Credit Suisse. Si l’on peut croire à une victoire, ce n’est pour l’instant pas le cas. Hier, lundi 20 mars, à l’ouverture des marchés, l’action UBS dégringolait à -8,77 % et celle de Crédit Suisse à -63,70 %. La confiance des investisseurs a connu des jours meilleurs chez nos voisins helvétiques. Pour autant, l’analyste Andreas Venditti explique que cette transaction a permis d’éviter l’effondrement total de Crédit Suisse. Pour rappel, l’organisme financier a été vendu à UBS pour environ 3 milliards de francs suisses, soit trois fois moins que sa valeur en bourse le vendredi 17 mars.

L’économie allemande mise à mal ce premier trimestre • Ce n’est pas une surprise, le premier trimestre allemand n’allait pas exploser des records de compétitivité. Leur solide secteur industriel se relève doucement d’une fin d’année 2022 au plus bas, miné par l’inflation. Résultats ? 0,4 % de contraction du PIB. La hausse des prix demeure, mais devrait commencer à se calmer selon la Bundesbank, ce qui laisse présager des mois à venir plus optimistes.