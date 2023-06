Temps de lecture estimé : 2 minutes

Jackpot pour Airbus • Hier avait lieu le lancement du Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris-Le Bourget. L’info importante à retenir, Airbus a décroché une commande record de 500 Airbus A320 par IndiGo. Au nez et à la barbe de son concurrent direct, Boeing. Il s’agit du plus important contrat en volume jamais signé dans l’aviation civile. Le précédent record avait été conclu avec une autre compagnie indienne en février. Un contrat de 50 milliards de dollars, soit 47 milliards d’euros au prix catalogue. Notons que des remises ont certainement été négociées, comme c’est d’usage dans ce genre de deal.

La culture en danger ? • Depuis son investiture en tant que cheffe du gouvernement, il y a huit mois, Giorgia Meloni tient les rênes d’une main de fer. Néanmoins, pour la cheffe de file de la droite nationale-conservatrice, le monde de la culture résiste encore et toujours à l’envahisseur. « Je veux libérer la culture italienne d’un système dans lequel on ne pouvait travailler qu’en se déclarant d’un certain camp politique ». En outre elle compte investir le monde de la culture et procéder au renouvellement des dirigeants des institutions culturelles. Elle les accuse d’être orientées à gauche, et elle a pour ambition de construire « un nouvel imaginaire italien ».

Un nouveau PDG pour Alibaba • Alibaba a annoncé hier que Daniel Zhang, actuel PDG du groupe depuis huit ans, allait quitter ses fonctions pour se concentrer sur la division « cloud » de l’entreprise. Il sera remplacé par Joseph C. Tsai, l’actuel vice-président. Une décision qui intervient en pleine période de restructuration des activités du site de e-commerce. En effet, la société prévoit de se scinder en six entités. Ces six unités sont le cloud computing, l’e-commerce en Chine, l’e-commerce à l’international, la logistique, les médias et les divertissements, et enfin les services locaux.

Tout ça pour ça ? • D’après le nouveau rapport du COR (Conseil d’orientation des retraites) qui sera publié demain, la réforme des retraites ne sera pas suffisante pour parvenir à résorber le déficit du système. Un déséquilibre qui se fera ressentir à partir de 2030. On observera un « trou » représentant, selon les scénarios envisagés par le COR, entre -0,2 % et -0,3 % du PIB. Cela représente entre 5 et 8 milliards par an. Les projections du COR indiquent qu’après trois exercices excédentaires en 2021, 2022 et 2023, ces régimes devraient ensuite devenir déficitaires, avec un solde entre dépenses et recettes qui serait légèrement négatif en 2030.

Les Français prêts à changer d’enseigne alimentaire pour payer moins cher • Eh oui, l’inflation a parfois raison de la fidélité. Selon une étude menée par Bonial avec OpinionWay, 8 Français sur 10 se disent prêts à changer d’enseigne alimentaire. Car oui, pour les interrogés, le prix se place comme le premier des critères très importants (pour 64 %). Juste derrière arrivent les promotions (52 %) et le choix des produits (45 %). Pour rappel, le budget moyen des Français s’élève à 488 euros par mois pour réaliser leurs courses alimentaires. Mais 38 % de la population dépensent moins de 300 euros par mois.