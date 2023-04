Temps de lecture estimé : 2 minutes

Docteur Renault, Mister Renard • Renault a dévoilé son chiffre d’affaires du premier trimestre 2023, lequel enregistre un bond de 29,9 %, à 11,5 milliards d’euros. Par ailleurs, il convient de noter que ce chiffre d’affaires n’inclut plus les activités du groupe en Russie, Renault avait fait le choix de s’en séparer depuis la guerre en Ukraine. En effet, cela représente tout de même une perte de plus de 800 millions d’euros. Bilan positif pour la marque avec un chiffre d’affaires en nette hausse, un portefeuille de commandes plein, tiré par les modèles haut de gamme. Pourtant, ces résultats n’ont pas suffi à convaincre les investisseurs. Le titre perdait plus de 6 % à l’ouverture hier matin.

Réduire le déficit public • Bercy a présenté hier, la nouvelle feuille de route des finances publiques pour les prochaines années. Le mot d’ordre, baisser le déficit public sous la barre des 3 % du PIB et le ratio d’endettement à 108,3 % du PIB en 2027. Cela permettrait ainsi d’atteindre en partie les objectifs fixés par le Pacte de stabilité et de croissance européen. Au niveau de l’inflation, on observe une prévision relevée à 4,9 % pour cette année. « Nous voulons accélérer le désendettement de la France […] il en va de la crédibilité européenne de la France », a déclaré le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, lors d’une conférence de presse.

Une affaire de famille • Robert Kennedy Junior, neveu du 35e président américain John Fitzgerald Kennedy, assassiné en 1963, a annoncé être candidat à l’élection présidentielle américaine de 2024. « J’annonce ma candidature à l’investiture démocrate », a-t-il déclaré devant ses partisans à Boston. Néanmoins, les chances de réussite restent limitées pour cet homme « controversé ». En outre, cet avocat spécialisé dans les questions environnementales, partage depuis 2005 des théories complotistes sur les vaccins.

L’IGPN enquête sur la Brav-M • « Nous allons proposer des sanctions. L’IGPN est sur le point de remettre les conclusions ». C’est ce qu’a déclaré, sur Franceinfo, la patronne de l’Inspection générale de la police nationale, Agnès Thibault-Lecuivre. Une enquête bientôt remise au préfet de police de Paris dans l’affaire de l’enregistrement des policiers de la Brav-M. La police des polices va demander des sanctions. Elle a ajouté juger ces comportements « indignes ». Elle a également précisé que cette enquête constitue l’une des 59 de l’IGPN, depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites.

Allègement des retraits de points • Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait déclaré travailler sur une proposition pour limiter les sanctions concernant les légers excès de vitesse. Et c’est maintenant chose faite puisqu’à partir du 1er janvier 2024, les points des conducteurs ne seront plus inquiétés. Ainsi, « il n’y aura plus de retrait de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h […] l’amende bien sûr sera maintenue », a précisé le ministre. Pour rappel, l’amende peut s’étendre de 68 à 135 euros.