Les Français et leurs rêves d’argent • 26 millions d’euros. C’est la somme qu’en moyenne les Français souhaiteraient gagner pour s’affranchir des contraintes matérielles et mener la vie dont ils ont envie. Voilà ce qu’il ressort d’une étude de l’Ifop commandée par l’agence spécialisée en data FLASHS et le site Critiquejeu.info. Parmi les autres enseignements de l’étude : 62 % des Français rêvent souvent ou parfois d’être suffisamment riches pour arrêter de travailler, si elles devaient choisir 49 % des personnes interrogées privilégieraient la richesse, 46 % l’intelligence et 5 % la beauté. Enfin, 65 % des Français sondés garderaient le secret en cas de gros gain d’argent. Ah si j’étais riche…

Précarité étudiante, une belle démarche nommée Colette • Cette année, la précarité étudiante en France atteint un nouveau sommet avec une inflation galopante, qui fait grimper le coût de la rentrée de +6,47 % par rapport à 2022, et une crise du logement qui se traduit par une augmentation des loyers de presque 9 % pour la rentrée 2023. Un coup dur pour les étudiants. Parmi les solutions : Colette ! La start-up met en relation des étudiants à la recherche d’un logement avec des seniors de plus de 60 ans qui disposent d’une chambre libre dans leur maison ou appartement. D’après l’entreprise, rien qu’en Île-de-France plus de 100 000 chambres restent inoccupées chez les seniors. Les loyers sont beaucoup plus accessibles pour les étudiants. Pour rappel, depuis 2020 Colette a déjà formé plus de 1 400 binômes.

La « shrinkflation » dans le viseur d’Élisabeth Borne • Ce qui est malhonnête doit-il être interdit ? A priori oui pour le gouvernement. La Première ministre entend interdire la « shrinkflation » dès le mois de novembre – cette pratique qui consiste à réduire le format d’un produit, tout en maintenant ou en augmentant son prix. « Dès novembre, tous les produits concernés par des changements de quantité devront le signaler sur les étiquettes pour ne plus tromper le consommateur », a déclaré Élisabeth Borne. Un peu plus tôt, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire s’attaquait aussi à cette pratique trompeuse des industriels, avec en tête une interdiction plutôt début 2024, « le temps de le notifier à la Commission européenne ».

Michel Biero va prendre la tête de Lidl France • Le distributeur d’origine allemande Lidl va changer de président en France. Puisque Frédéric Fuchs s’apprête au 1er janvier 2024 à prendre la direction des activités de Lidl Allemagne. C’est Michel Biero, actuel directeur exécutif des achats qui le remplacera, après avoir démarré sa carrière à Lidl en 2001. Une nomination qui marque un tournant pour Lidl, Michel Biero étant une figure médiatique de l’entreprise en France, faisant « de la qualité et du made in France son fer de lance ». Peu à peu, Lidl essaie de se détacher de son image de hard discount…