Temps de lecture estimé : 2 minutes

Banque mondiale, des milliards sur la table pour la sécurité alimentaire • Mercredi 18 mai, la Banque mondiale a annoncé qu’elle allait allouer 12 milliards de dollars sur 15 mois en faveur de nouveaux projets destinés à répondre à la crise alimentaire dans le monde. Laquelle a été dopée par la guerre en Ukraine, à la suite de l’invasion russe fin février. La Banque mondiale dispose aussi de plus de 18 milliards de dollars non utilisés. « La hausse des prix alimentaires a des effets dévastateurs sur les plus pauvres et les plus vulnérables », a déclaré le président de la Banque mondiale, David Malpass. Dans le détail, la majorité des ressources ira aux pays d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Europe de l’Est et d’Asie centrale et du Sud. En vue de soutenir l’agriculture de ces zones, plus fragiles. L’institution devrait favoriser des projets liés à l’approvisionnement en eau et à l’irrigation.

Google Russie pourrait déposer le bilan • « La saisie par les autorités russes du compte en banque de Google Russia empêche notre bureau en Russie de fonctionner, d’employer et de payer nos employés sur place, de payer les fournisseurs et vendeurs, et d’honorer d’autres obligations financières », a déclaré un porte-parole de la filiale russe du groupe Google. Avant d’annoncer l’intention de Google Russia de déposer le bilan. Toutefois, les services « gratuits » comme Search, YouTube, Gmail, Maps, Android et Play devraient rester disponibles pour les utilisateur·rices. Depuis le début du conflit en Ukraine, l’entreprise est dans le viseur des autorités russes. Le 21 avril, Google Russia a été condamné à une lourde amende pour avoir maintenu ses contenus estimés « interdits » par Moscou au sujet de la guerre.

Métavers, Carrefour recrute déjà ses spécialistes • « Dans le métavers, vous pourrez faire presque tout ce que vous pouvez imaginer – vous réunir avec vos ami·es et votre famille, travailler, apprendre, jouer, acheter, créer – ainsi que des expériences complètement nouvelles qui ne correspondent pas vraiment à notre façon de penser ordinateurs ou téléphones aujourd’hui », lançait le patron de Facebook – ou Meta – il y a quelques mois. Les entreprises ont tout aussi intérêt à explorer le métavers pour développer leur business. Carrefour l’a bien compris. L’enseigne recrute déjà des spécialistes de la donnée sur le métavers et espère compter parmi ses effectifs 3 000 spécialistes d’ici à 2026. « Le digital est un trait d’union entre toutes nos activités. Nous avons besoin de data scientists. Je ne vous vends pas du rêve mais des projets concrets », déclare Alexandre Bompard, PDG de Carrefour. À vos CV !

Foodwatch s’attaque à Buitoni et Kinder • Foodwatch, association de défense des consommateur·rices, a décidé de ne pas rester les bras croisés face aux nombreux scandales qui émaillent l’industrie alimentaire. Selon les informations du Parisien, deux plaintes ont été déposées à l’encontre de Buitoni pour l’affaire des pizzas contaminées par la bactérie E.coli et contre Kinder pour les contaminations de chocolats à la salmonelle. Dans une pétition, Foodwatch dénonce : des « scandales alimentaires s’enchaînent dans un schéma qui se répète, encore et encore […] Entre Buitoni (Nestlé) et Kinder (Ferrero) en ce début d’année 2022, cela serait plusieurs centaines d’enfants malades et deux morts ».