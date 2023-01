Temps de lecture estimé : 2 minutes

Christine Lagarde voit l’économie en rose • Christine Lagarde aimait à le répéter, lorsqu’elle était ministre des Finances, au cœur de la crise des supbrimes : « Tout va bien ». Inlassable optimiste, la présidente de la BCE s’est exprimée depuis la clinquante tribune du forum de Davos. D’après cette figure du monde de la finance, la conjoncture s’annonce « bien meilleure qu’attendu en 2023 ». C’est alors que la banquière centrale enfile ses lunettes roses pour analyser la situation. Contente comme tout, elle s’élance : « Les nouvelles sont devenues beaucoup plus positives ces dernières semaines. » Quelle pêche !

Martinez tacle Macron • « C’est le moment de rester ». Philippe Martinez raille le voyage en Espagne d’Emmanuel Macron, jour même du déclenchement de la grève. Le Président de la République est présent à Barcelone pour y signer d’importants accords avec son homologue Pedro Sanchez. Voilà un timing que n’apprécie guère la voix de la CGT. « Il est, contrairement à un ministre l’année dernière, pas à Ibiza, mais à Barcelone », poursuit Philippe Martinez au micro des matins de Public Sénat. Référence au précédent ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, parti en vacances à Ibiza durant un mouvement social d’ampleur…

Une fédération pour l’influence marketing • Longue vie à l’Umicc ! L’Union des métiers de l’influence et des créateurs de contenu est désormais sur pied. Une belle initiative à saluer, car elle comble un vide et marque une nouvelle étape pour la solidarité du secteur. Imaginez : les 7 plus grandes agences d’influence marketing s’allient pour constituer un géant dans le monde de l’influence. Citons-les : Smile Conseil, Bump, Follow, Point d’Orgue, Reech, Influence4You et Spoutnik. Bravo les sept sœurs !

Charles Michel à Kiev • Nul doute qu’il s’agit là d’un tournant d’ampleur dans la guerre. Trêve d’ironie : le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé, jeudi 19 janvier, être « en route pour Kiev ». Il y retrouvera le président d’Ukraine, Volodymyr Zelensky, qui souhaite que l’UE fasse encore et toujours davantage pour soutenir son pays face à Moscou. Le Belge parviendra-t-il à répondre à ces attentes ? Dans le train spécial qui le conduit vers la guerre, Charles Michel déclare, tenant son smartphone à pleine main : « Les Ukrainiens se battent pour nos valeurs européennes communes de paix et de prospérité ».

L’équipe Ciotti commence son travail • « L’organigramme d’Éric Ciotti ne tient pas compte des équilibres issus du scrutin. Nos accords ne sont pas respectés. Je le regrette. La confiance est le préalable indispensable au rassemblement ». Bruno Retailleau ne décolère pas. Malgré son bon score au dernier congrès, le sénateur vendéen estime que ses troupes ne sont pas suffisamment représentées dans l’organigramme LR. En regard, le président Ciotti, désormais à la tête du parti, a choisi de faire confiance aux siens. L’équipe, pourtant très nombreuse, compte tout de même plusieurs retaillistes. Comme François-Xavier Bellamy, vice-président délégué ; ou Othman Nasrou, bombardé secrétaire général délégué.