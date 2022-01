Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une bonne idée • On le sait, le personnel hospitalier – et notamment les infirmier·ères – manque cruellement en cette pandémie. Alors pour palier l’absence des infirmier·ères, l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France a imaginé un dispositif avantageux pour attirer du personnel. Jusqu’au 28 février, les établissements de santé franciliens pourront recruter des infirmier·ères diplômé·es d’État (IDE) avec une rémunération attractive : 3 085 euros brut par mois et une prime de 4 000 euros pour un CDD de 6 mois ou 7 000 euros pour un CDD de 9 mois ! Bémol tout de même, les CDD proposés sont non renouvelables. Puisqu’ils visent simplement à combler le manque de personnel jusqu’à l’automne 2022…

LE CHIFFRE • L’action de Sony a clôturé sur une chute de 13 % mercredi 19 janvier sur la place de Tokyo. Soit une perte de capitalisation de 20 milliards de dollars. Du jamais vu en plus de six ans. La faute évidemment au rachat par Microsoft d’Activision Blizzard pour 69 milliards d’euros.

PGE : le délai de remboursement allongé à dix ans • « Aujourd’hui, c’est une décision importante […] Nous allons signer avec le gouverneur de la Banque de France et la Fédération bancaire française un accord sur la possibilité de décaler le remboursement de son prêt garanti par l’État (PGE) et d’étaler le remboursement, qui était fixé à six ans. Vous pourrez l’étaler jusqu’à 10 ans pour ceux qui sont le plus en difficulté », a annoncé le ministre de l’Économie Bruno Le Maire. Pour rappel, depuis mars 2020, près de 700 000 entreprises ont contracté un PGE pour faire face à la pandémie. Ce qui représente un encours total de 143 milliards d’euros. Un vrai bol d’air pour les entreprises les plus en difficulté.

Connaissez-vous le réseau social Kiligi ? • Depuis septembre 2021, l’application – pensée par le Belge Guillaume Vilain – propose une solution aux jeunes qui souffrent de mal-être. Et la pandémie y est pour beaucoup : les admissions aux urgences pour gestes suicidaires ont progressé de 40 % chez les filles de moins de 15 ans et de 22 % chez les filles de 15 à 29 ans entre 2020 et 2021, selon Santé publique France. Le crédo du réseau social : « Tu vas bien, tu le dis, tu ne vas pas bien, tu le dis. » Kiligi permet aux jeunes d’échanger entre eux·elles sur leurs souffrances ou difficultés. Le numéro de téléphone a été préféré comme prérequis pour s’inscrire plutôt qu’une adresse mail. Une manière d’éviter une explosion de faux comptes. Pour l’heure, le réseau compte 10 000 téléchargements. Dont une extrême majorité de jeunes femmes.

À RETENIR • 8 Français·es sur 10 déclarent avoir une bonne image des entreprises et leur attribuent un rôle social fort (formation, intégration, transmission). Et les salarié·es du privé sont 73 % à avoir une bonne image de leur entreprise. Source : sondage Ifop avec le Medef, décembre 2021.

Un événement à venir : « Explosion du marché de la seconde main : quelles opportunités pour les marques ? » • Mercredi 2 février se dérouleront les rencontres détonantes WPP, à distance. L’occasion de découvrir les résultats de l’étude « WPP Re/commerce ». Laquelle a exploré les nouvelles habitudes d’achats et les attentes des consommateur·rices français·es sur le marché de l’occasion. Avec la participation de Carole Feleppa, directrice marketing IKEA France, Mathieu Morgensztern, CEO GroupM France et country manager WPP France, Aurélien Henry, CEO Velvet Consulting, et Virgile Brodziak, directeur général de Wunderman Thompson France.