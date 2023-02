Temps de lecture estimé : 2 minutes

Des Français très prudents • L’inflation a eu raison de nos dépenses secondaires. Les deux acteurs de la livraison e-commerce Packlink et Shipstation ont réalisé une étude sur les habitudes d’achats des Français sur fond de hausse des prix. Il en ressort que 59 % des sondés prévoient de ne réaliser que des achats nécessaires. Ils tirent alors un trait – temporaire, on l’espère – sur les petits plaisirs annexes. Ces prévisions classent la France à la première place des pays européens les plus prudents.

Revoyons nos sites Internet ! • Parfois trop lents, illisibles ou pas agréables, les sites Internet n’ont plus la cote auprès des Français. Le benchmark annuel de Contentsquare fait état d’environ une page sur trois génératrice de frustration chez le visiteur. En cause principalement, les temps de chargement trop longs (36 % des sites). À l’inverse, les sites qui convertissent le plus de visiteurs sont ceux qui offrent de l’interaction. Ainsi, favoriser l’activité grâce à des boutons d’appels par exemple, amène à une réduction du taux de rebond de 20 % en moyenne.

Où est Bao Fan ? • Le PDG de China Renaissance est porté disparu. La banque d’investissement a publié un bref communiqué qui indique que personne n’arrivait à joindre son président, Bao Fan. Cette absence inquiète à tel point que le cours de l’action China Renaissance s’est écroulé à -28,1 % vendredi 17 février. Certains spécialistes craignent que cette disparition sonne le retour à la répression pékinoise sur les entreprises du secteur financier. Jack Ma, le PDG d’Alibaba et Xiao Jianhua, celui de Tomorrow avaient déjà disparu dans des circonstances inexpliquées.

Le CAC 40 en mode « superprofits » • Nous sommes à la période de la publication des résultats de l’année 2022. Pour les entreprises du CAC 40, seulement 24 d’entre elles ont communiqué leurs chiffres et pourtant… ils atteignent déjà les 100 milliards d’euros de bénéfices ! Avec 107,4 milliards précisément, les 24 entreprises en question font mieux qu’en 2021 où elles culminaient à « seulement » 96,3 milliards d’euros. Dans l’ensemble, les 40 groupes s’en sortent très bien et concluent une année fructueuse. Seule ombre au tableau, Renault, en perte de 338 millions d’euros sur l’année. La sortie du marché russe au printemps dernier est en grande partie responsable de ce mauvais résultat.

Le télétravail : oui, mais pas trop ! • L’écrasante majorité des employés qui pratiquent le télétravail, le veulent couplé à du présentiel. 92 % d’entre eux précisément. Le compromis qui consiste à recourir, à hauteur de quelques jours par semaine, au travail à distance semble entrer dans les mœurs. À retenir aussi, qu’à l’inverse, 42 % de ceux qui ne pratiquent pas de télétravail aimeraient en obtenir.