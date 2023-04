Temps de lecture estimé : 2 minutes

Good Bye, Jinping ! • Les parlementaires européens et les pays membres de l’Union sont parvenus à trouver un accord, mardi 18 avril, en ce qui concerne le développement de l’industrie des semi-conducteurs en Europe, espérant ainsi réduire leur dépendance envers l’Asie. En outre, l’Union européenne s’attaque aux pénuries de semi-conducteurs, et mobilise plus de 43 milliards d’euros d’investissements publics et privés, en faveur de cette industrie sur le territoire. Elle ambitionne ainsi de conquérir 20 % du marché mondial d’ici à 2030.

Laurent Berger quitte ses fonctions • « Un délai de décence », cela ne sera finalement peut-être pas nécessaire. À la suite de l’annonce du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT depuis novembre 2012, a annoncé hier, au bureau national de son organisation, qu’il cédera cette responsabilité le 21 juin. C’est Marylise Léon, actuelle numéro deux de la confédération, qui devrait lui succéder. Lors d’un entretien accordé au journal Le Monde, Laurent Berger affirme que le syndicalisme sort « gagnant » du mouvement d’opposition à la réforme des retraites. Nous verrons donc dans les prochains jours si le dialogue reprend entre le syndicat et l’Élysée.

L’empire contre-attaque • La Chine repart à la hausse avec 4,5 % de croissance au 1er trimestre, sonnant ainsi la fin de trois ans de covid. Un redémarrage de l’activité dans le pays, dû à la levée des restrictions sanitaires anti-covid. En outre des mesures draconiennes, quarantaines obligatoires, confinements à répétitions, tests PCR et restrictions aux déplacements, qui ont pris fin en décembre. Par ailleurs, ces résultats étaient particulièrement attendus du côté de la Bourse de Paris, puisque le CAC 40 se compose de nombre d’entreprises dépendantes du marché chinois.

Fox News accepte le « deal » • Un procès très attendu aux États-Unis. Lors des élections présidentielles de 2020, l’entreprise de machines de vote Dominion s’estimait diffamée par Fox News. En effet, la chaîne avait affirmé que ses appareils avaient servi à fausser les résultats de la présidentielle, à plusieurs endroits des États-Unis. Ainsi, la chaîne américaine Fox News devra payer 787,5 millions de dollars à Dominion, après un accord de dernière minute trouvé mercredi 19 avril. Cela lui évite un procès embarrassant sur sa couverture de l’élection présidentielle de 2020.

La fin de Pôle emploi • France Travail, le nouveau service d’aide à l’emploi a été présenté hier par le ministre du travail Olivier Dussopt, dans un rapport du futur service national de l’emploi. Une promesse de campagne d’Emmanuel Macron. Il ne s’agira pas d’une « méga-fusion » de services comme ce fut le cas en 2009. Il s’agira en revanche de faire travailler ensemble les services de l’emploi (Pôle emploi, Missions locales, etc.) et ceux en charge des prestations sociales (départements, associations, partenaires sociaux, etc.). L’idée étant de reconnecter la prestation sociale avec le marché du travail. Cela commencera par l’inscription automatique des bénéficiaires du RSA à Pôle emploi.