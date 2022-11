Temps de lecture estimé : 2 minutes

Kiev sous les bombes ! • La Russie, dans une attaque vengeresse, a sévèrement frappé la capitale ukrainienne, lundi 31 octobre au matin. Plus de cinquante missiles de croisières ont été lancés. De nombreux quartiers de la ville se retrouvent sans eau ni électricité. La population civile continue de subir les horreurs guerrières…

Olivia Grégoire lance le Conseil national du Commerce • Inarrêtable, Olivia Grégoire. La ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes entreprises, du Commerce et du Tourisme, lance une nouvelle initiative d’ampleur. Le Conseil national du Commerce. Un énième machin administratif ? Sûrement pas. La ministre résume son ambition : « Avec le CNC et l’ensemble des acteurs, je veux que nous imaginions leur transformation pour reconstruire un commerce qui s’intègre dans un lieu de vie, densifié et mêlé à des logements, des services et des bureaux, le tout avec des signatures architecturales et environnementales innovantes. » Pour le piloter, l’élue parisienne a choisi Thierry Mandon, ancien secrétaire d’État à la Simplification, qui a exercé ses fonctions sous le gouvernement Valls.

Il n’y a jamais eu autant de détenus en France • 72 350. Voilà le nombre de détenus qui purgent leurs peines dans les prisons françaises. Les statistiques du ministère de la Justice, au 1er octobre, sont inquiétantes. La surpopulation devient la norme. Le nombre de matelas au sol a ainsi bondi de 39 % en un an. Depuis juin 2020, avec le point bas post-confinement, le nombre de détenus a augmenté de 24,5 %. Il manquerait aux alentours de 10 000 places de détention dans notre pays – lanterne rouge de l’Europe. Le ministre Dupond-Moretti a profité des discussions budgétaires pour reporter à 2027 « la date jusqu’à laquelle il peut être dérogé au principe du placement en cellule individuelle ». CQFD…

Truss piratée par les services russes • En retrait depuis sa spectaculaire déroute gouvernementale, Liz Truss revient déjà sous le feu des projecteurs… Pour une bien mauvaise raison. The Mail on Sunday révèle, dans un article événement, que son téléphone mobile a été piraté, lorsqu’elle était encore ministre des Affaires étrangères. Les grandes oreilles du Kremlin ont capté de très sensibles informations relatives à l’Ukraine. Les travaillistes réclament une enquête. Moscou accuse par ailleurs la Royal Navy d’avoir organisé l’opération de torpillage du canal Nord Stream… justement perpétrée durant le très court mandat de Truss.

Retraites : Berger dit non à Macron • Dans un entretien au Figaro, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a posé les limites du compromis. Son syndicat refuse le projet présenté par Emmanuel Macron dans sa dernière émission sur France 2. Le président, qui avait présenté, durant sa campagne, l’idée d’un âge de départ légal à 65 ans, propose désormais de se limiter à 64, en contrepartie d’un relèvement de la durée de cotisation. « Quoi qu’il en soit, la CFDT reste opposée à tout report de l’âge légal de départ, à 64 ans ou 65 ans, et à toute augmentation en parallèle de la durée de cotisation. »