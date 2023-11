Temps de lecture estimé : 2 minutes

Travail indépendant : Wecasa offre une prévoyance à 2 000 professionnels du ménage • Depuis le 1er octobre, les 2 000 professionnels du ménage, partenaires avec la plate-forme d’aide à domicile Wecasa, bénéficient d’une prévoyance offerte grâce à un partenariat avec l’assurtech Indeez. Cette initiative vise à offrir une protection aux aides-ménagères, dont le métier est physiquement exigeant. Ainsi, en cas d’accident du travail survenant lors d’une session de ménage, l’offre inclut un soutien financier et psychologique, qui couvre également le temps de trajet dans la limite de 30 minutes. Ce geste responsable fait de Wecasa la première plate-forme à prendre en charge l’intégralité des frais de cette couverture sociale. De plus, pour les employés les plus actifs, l’indemnisation s’applique en cas d’arrêt-maladie, de naissance ou d’événement familial grave. Wecasa se positionne ainsi en tant que modèle de soutien aux travailleurs indépendants du secteur du ménage à domicile.

Les Français trop confiants en matière de cybersécurité • La cybersécurité, un grand sujet ! Le cabinet Harris Interactive a réalisé pour l’occasion, un sondage pour Orange Cyberdéfense. Celui-ci révèle un excès de confiance des Français en matière de cybersécurité. 78 % estiment avoir adopté les bonnes pratiques de protection, et 71 % se pensent capables d’identifier les arnaques en ligne. Pourtant, Fabien Lavabre, directeur de la sécurité chez Tixeo, souligne que les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes et coûteuses : « lorsque la sécurité n’est pas intégrée de façon pro-active à tous les niveaux d’une organisation et n’est pas maintenue, elle ne garantit pas une protection élevée face à des cyberattaques de plus en plus sophistiquées. ». Nous vous conseillons donc de ne pas lésiner les moyens sur votre protection de données numériques !

Près de 3 employés sur 10 démissionnent un mois après leur promotion • L’ADP Research Institute a mené l’enquête et les résultats sont sans appel ! Près de 3 salariés sur 10 démissionnent un mois après avoir été promus. L’étude, intitulée « Today at Work – La vérité cachée des promotions », et publiée en octobre 2023, met en lumière l’impact des promotions sur les entreprises et souligne l’importance de développer des stratégies de rétention des talents. En se basant sur l’analyse des parcours de plus de 1,2 million de salariés américains entre 2019 et 2022. L’étude révèle également un indice de motivation et d’engagement des employés. Celui-ci permet une évaluation en temps réel de leur fidélisation. Nela Richardson, cheffe économiste d’ADP et directrice d’ADP Research Institute, le souligne : « Ce rapport met en évidence le lien crucial entre motivation, engagement et productivité, offrant ainsi une perspective précise sur l’évolution des tendances en RH ».

Ecobooster, l’outil pour des sites Web plus verts ! • WebGazelle introduit Ecobooster, une solution novatrice pour des sites Web respectueux de l’environnement, sans sacrifier la performance. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de prendre part à la transition écologique et a pour objectif de réduire la pollution des sites Web, dès leur conception. Ces sites deviennent ainsi plus rapides, ce qui améliore leur référencement, leur ergonomie, et augmente leur taux de conversion. Résultat, ils recensent davantage de trafic, et ce, au grand bonheur de leurs créateurs ! Enfin, Ecobooster s’assure que tous les sites concernés, intègrent les dernières avancées techniques dès leur création, ce qui offre un avantage concurrentiel inégalé.

Bataille pour le télétravail ! • D’après l’étude « Work from anywhere » de SAP Concur, menée en juillet dernier, 26 % des participants considèrent le « travailler depuis n’importe où » comme un avantage majeur du travail. De plus, 70 % des employés seraient prêts à accepter une réduction de salaire pour avoir la possibilité de « travailler de n’importe où » en permanence. Cependant, certains travailleurs pratiquent cette flexibilité en secret. 10 % d’entre eux ont délibérément travaillé à distance depuis un autre pays, sans en informer leur employeur au cours de l’an passé. Les employés ne sont donc pas prêts à abandonner le télétravail !

crédits : shutterstock