Fox News reconnaît avoir relayé des « fake news » • Rupert Murdoch, propriétaire et directeur de Fox Networks Group, a reconnu lors d’une déclaration sous serment devant la justice américaine que la chaîne Fox News a délibérément donné écho aux accusations de Donald Trump sur le trucage des élections présidentielles de 2020. C’est en tout cas ce que révèle un document judiciaire du 27 février. Le magnat des médias conservateurs affirme devant les juges qu’il n’aurait pas cru à la thèse de la fraude massive et charge des présentateurs de la chaîne d’avoir colporté l’infox. Un procès pour diffamation a été intenté par Dominion en 2021 à l’encontre de Fox News – le logiciel électoral réclame 1,6 milliard de dollars de dédommagement. La chaîne avait affirmé à l’antenne que ses machines auraient servi à fausser les résultats de la présidentielle dans plusieurs endroits des États-Unis.

EDF en difficulté • Le PDG d’EDF Luc Rémont s’inquiète. Et il n’a surtout pas mâché ses mots au moment d’évoquer l’ampleur et l’urgence de la tâche qui lui incombe afin de redresser le groupe, lors d’une audition par la commission d’enquête parlementaire. Car oui, l’exercice 2022 fut périlleux. L’objectif de cette commission ? Comprendre les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France. Grand défi, qui explique les deux heures et plus d’échange avec les députés. À l’arrivée, l’énergéticien voit la fin de l’hiver avec « confiance » en matière de production même s’il faut rester « vigilant ».

La Finlande fin prête à rejoindre l’Otan • Le Parlement finlandais a approuvé mercredi 1er mars lors d’un vote une loi qui autorise en avance l’entrée du pays dans l’Otan à une écrasante majorité. La Hongrie et la Turquie sont les seuls membres de l’Otan à ne pas avoir encore ratifié leur entrée. La Hongrie demeure très dépendante de la Russie sur le plan énergétique et le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, est un proche du président russe Vladimir Poutine. La Turquie, elle, règle de vieux litiges avec la Suède, principalement sur le cas de militants kurdes qui vivent dans le pays nordique. La Finlande avait jusqu’ici affiché sa volonté d’adhérer en même temps que la Suède. Néanmoins, au vu des difficultés de Stockholm avec Ankara, la Finlande pourrait bien se désolidariser de la Suède. La Turquie a confirmé qu’elle pourrait dissocier la ratification de la Finlande de celle de la Suède. Les négociations entre les trois pays sur l’entrée dans l’Otan doivent reprendre le 9 mars à Bruxelles.

Des négociations incertaines sur le prix de l’alimentaire • Les négociations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs débutées début décembre, se sont terminées mercredi 1er mars. Les industriels et les enseignes de la grande distribution tentent en effet de s’accorder sur le prix des biens de consommation sur un fond de forte inflation des produits alimentaires et du coût de l’énergie. La proposition de loi du député Frédéric Descrozaille qui prévoit la possibilité d’une rupture du contrat en cas de non-accord entre fournisseur et grande distribution, a particulièrement animé les débats. La version finale retenue par le Sénat le 15 février, a établi un délai supplémentaire d’un mois de négociation pour soit conclure un accord, soit définir les termes d’un préavis de rupture commerciale. Le prix applicable durant le préavis de rupture d’un mois doit tenir compte « de la situation économique du marché ». Le président Emmanuel Macron a par ailleurs demandé aux hyper et supermarchés de « faire des efforts sur leur marge » afin de limiter l’inflation.