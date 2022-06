Temps de lecture estimé : 2 minutes

Trenitalia augmente son offre • La concurrence est rude pour la SNCF. La compagnie italienne de chemin de fer Trenitalia propose désormais cinq allers-retours entre Paris et Lyon, ce, seulement six mois après son lancement, le 18 décembre 2021. Cette opération permet à la compagnie d’ajouter 4 600 nouvelles places par jour à son offre actuelle. Et le succès du concurrent de la SNCF pourrait bien se confirmer car le premier prix pour ces voyages s’élève à seulement 23 euros. Difficile de rivaliser.

Les voitures neuves ne séduisent plus les Français·es • 126 813 immatriculations au mois de mai, soit un recul de 10 % sur un an. Pour le douzième mois consécutif, les ventes de voitures neuves sont en baisse. Mauvaise nouvelle pour le secteur qui souffre déjà de la pénurie de puces électroniques. « Les résultats ne sont pas bons du tout. La pénurie de semi-conducteurs continue de ralentir les livraisons », déplore François Roudier, de la Plateforme automobile. Et d’ajouter : « On voit mal comment on pourrait reprendre les véhicules perdus au second semestre .»

La cigarette électronique bannie du Mexique • C’est un substitut qui s’est avéré efficace pour contribuer à l’arrêt de la consommation de tabac, mais le Mexique ne le voit pas de cet œil. Mardi 31 mai, les cigarettes électroniques ont été interdites par le pays par décret du président de la République, Andres Manuel Lopez Obrador. « C’est un mensonge de dire que les nouveaux produits, les vapoteuses, sont une alternative aux cigarettes », a-t-il déclaré, les jugeant, par ailleurs, « mauvaises pour la santé ». De surcroît, il sera interdit de fumer du tabac dans le cœur historique de la capitale, Mexico.

Le glyphosate non cancérogène, vraiment ? • C’est en tout cas ce qu’insinue l’Agence européenne des produits chimiques (Echa). « Après un examen approfondi des preuves scientifiques, le Comité conclut une nouvelle fois qu’un classement du glyphosate comme cancérogène n’est pas justifié », estime l’Echa dans un communiqué. Actuellement, l’herbicide controversé est classé comme provoquant des lésions oculaires et considéré comme toxique pour les milieux aquatiques. De quoi faire naître les levées de boucliers !

Lactalis mis en examen • C’est un nouveau coup dur pour l’entreprise qui avait déjà souffert du scandale des laits infantiles contaminés en 2017. Cette fois, ce géant de l’industrie est mis en examen pour escroquerie, tromperie et fraude dans le cadre de potentielles falsifications de denrées alimentaires. « On a vraiment été trompés : pendant des années on leur fait confiance, on reçoit leur produit, on s’en sert pour faire nos produits et on découvre par hasard que ce qu’ils nous livrent n’est pas ce qu’on leur avait commandé et que ça leur permet de faire d’énormes économies sur notre dos », a déclaré l’avocat de l’entreprise Serval, Me Alexandre Varaut.