Temps de lecture estimé : 2 minutes

La BCE refuse de partir à point • La BCE vient de procéder au plus rapide relèvement des taux directeurs de son histoire. Certains membres du Conseil des gouverneurs s’en inquiètent. En outre il faut du temps pour faire bouger les rouages de l’économie. Les principaux taux directeurs ont ainsi été relevés de 0,25 point de pourcentage, une situation attendue par les analystes, depuis les séries de fortes hausses depuis juillet 2022. Aujourd’hui, nous en sommes à la septième hausse de taux en dix mois. Les taux d’intérêt de la BCE se situent désormais dans une fourchette comprise entre 3,25 et 4 %, au plus haut depuis octobre 2008. L’objectif est de ralentir l’inflation qui pèse sur l’économie.

Le fantôme du placard • Le risque de défaut de paiement qui planait sur les États-Unis sur sa dette, lequel impliquerait des conséquences catastrophiques sur l’économie américaine et mondiale, s’estompe. En effet, des élus de la Chambre des représentants ont ainsi adopté à une très large majorité le texte qui vise à relever le plafond de la dette. Il doit désormais obtenir l’aval du Sénat, qui devrait se prononcer dans les prochains jours. Joe Biden a qualifié le vote de « pas en avant essentiel afin de prévenir pour la toute première fois un défaut ».

En veux-tu en voilà • Une nouvelle inquiétante, le pourcentage concernant les saisies d’armes a augmenté de 9,5 % en France entre 2021 et 2022. Selon les chiffres officiels, l’Office central de lutte contre la criminalité organisée a saisi en un an 8 027 armes, contre 7 330 l’année précédente. Parmi ces armes, 297 correspondent à des armes à feu et matériel de guerre de catégorie A, dont la détention nécessite une autorisation spécifique. D’après Yann Sourisseau, le chiffre, « n’indique pas forcément qu’il y a plus d’armes sur le territoire mais en tout cas, que les services de police et de gendarmerie s’attachent plus à les découvrir ».

Un nouveau membre ? • Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a annoncé hier à Oslo un déplacement à Ankara prochainement pour tenter de lever les derniers obstacles à l’adhésion de la Suède. « Je me suis entretenu avec le président Erdogan au début de la semaine et je vais me rendre à Ankara dans un avenir proche » pour plaider l’adhésion, afin que « la Suède devienne membre de l’Alliance aussi vite que possible », a-t-il précisé au début d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Otan.

Face à la pénurie d’opticiens, Atol réagit • En mai 2021, pour faire face à la pénurie d’opticiens/lunetiers, Atol Les Opticiens lançait une formation accélérée pour faire découvrir le métier et pourvoir les 200 emplois proposés par le réseau partout en France. Dix-huit mois plus tard, Atol Les Opticiens étoffe son parcours de formations et propose dorénavant à ses salariés (ayant au moins cinq ans d’expérience professionnelle en magasin d’optique) une session VAE collective, pour obtenir le BTS Opticien-Lunetier, en partenariat avec l’ISO Paris (Institut Supérieur d’Optique).