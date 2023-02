Temps de lecture estimé : 2 minutes

La voiture électrique continue sa conquête de l’Europe • 1,1 million de voitures électriques ont été vendues en 2022 dans l’Union européenne. Tout simplement un record. Cela représente 12,8 % des achats de voitures neuves sur le territoire. C’est plus qu’en 2021, où seulement 9,1 % des véhicules neufs achetés étaient équipés de moteurs électriques. L’Allemagne, la Suède, la Belgique et la Norvège poussent vers le haut ces résultats. Pourtant, quelques inquiétudes subsistent encore pour l’année à venir. Le rythme d’installation des bornes électriques est sept fois trop lent par rapport aux besoins de l’industrie. Et les constructeurs auto européens ne se disent pas prêts à baisser leurs tarifs comme l’a fait Tesla. Finalement, on est encore assez loin de l’autoroute vers l’électrification totale !

3 260 décès par accident de voiture en 2022 • C’est un bilan malheureux mais stable (en 2021, nous comptions 3 219 décès). La moyenne atteint donc environ neuf morts par jour sur les routes métropolitaines. En revanche, le nombre de cyclistes tués est en forte recrudescence. Le bilan fait état de 244 accidents mortels en vélo. Soit 57 de plus qu’en 2019. Une hausse préoccupante.

La FED va freiner la hausse de ses taux directeurs • Outre-Atlantique, la lutte contre l’inflation galopante s’est livrée à coups d’augmentation des taux directeurs. Cette fois, la remontée ne devrait être que de +25 points, en lieu et place des 50 habituels qui s’ajoutent régulièrement depuis mars 2022. La Réserve fédérale américaine a rehaussé sept fois ses taux depuis le début de la guerre, les faisant passer de zéro à 4,25 % aujourd’hui. Mais cette politique perd de son intérêt, en même temps que s’essouffle l’inflation. Bon signe donc.

Le pic d’inflation pakistanais atteint des sommets • Au « pays des purs », en revanche, la hausse des prix s’accélère. Le mois de janvier se clôture avec une inflation à 27,5 %, égalant un record vieux de 48 ans. La roupie se déprécie à vue d’œil et les pénuries d’énergies minent la production nationale. Au final, la banque d’État pakistanaise commence à sérieusement manquer de liquidités. Il ne reste presque que 3,7 milliards de dollars en réserve, qui correspondent à trois semaines d’importation maximum. Alors le gouvernement d’Islamabad – peu épaulé par ses voisins – se laisse un peu aller à la panique… Il ne soumet plus la roupie à un strict contrôle et le prix de l’essence remonte en flèche. Résultat ? Le pays tout entier risque la faillite.

L’Italie intensifie son soutien à l’Ukraine • Georgia Meloni a réitéré son soutien « indéfectible » à la résistance ukrainienne. Selon le Financial Times, cette solidarité se traduirait par l’acheminement de missiles franco-italiens Mamba SAMP-T dans le pays de Volodymyr Zelensky. Une arme conçue pour se défendre de potentielles ogives de croisières et balistiques russes.