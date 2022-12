Temps de lecture estimé : 2 minutes

Budget : les petits plus de décembre • Alors que de nombreux changements budgétaires entreront en vigueur au 1er janvier, décembre réserve encore quelques douceurs aux Français. Comme en 2021, les ménages les plus modestes recevront un chèque énergie « exceptionnel » – d’une valeur de 100 ou 200 euros. Suivra le versement de la prime de Noël, dont les montants restent inchangés par rapport à l’an dernier. Petite nouveauté, le bonus réparation. Il s’agit d’une aide forfaitaire qui va de 10 à 45 euros, déduite de la facture par les réparateurs. L’objectif est d’augmenter de 20 % le nombre d’appareils électriques et électroniques réparés d’ici à 2027.

Les premiers mots de FTX • Ça y est, quelques semaines après l’effondrement de FTX, Sam Bankman-Fried, son fondateur sort du silence. Il admet une série d’erreurs notamment en matière de risque. Malgré tout, le trentenaire dément être coupable de fraude et détournements de fonds. Il pointe alors du doigt le krach des cryptomonnaies, un mystérieux piratage ainsi que la responsabilité d’Alameda Research.

C’est l’histoire d’un fast-food solidaire • En 2019, le tribunal de commerce de Marseille acte la liquidation judiciaire d’un McDonald’s des quartiers nord. Après des semaines de lutte, 77 employés sont licenciés. Mais, aidés par des habitants du quartier, d’anciens employés reprennent le restaurant et le transforment en « un fast-social-food ». « C’est ici que les gamins du quartier pourront trouver leur premier job. Ou que des jeunes qui sortent de prison pourront se recaser », espère Fathi Bouaroua, l’ex-directeur régional de la Fondation Abbé Pierre. « L’après M », qui ouvrira officiellement le 15 décembre, espère réaliser un chiffre d’affaires de 1,85 million d’euros dès la première année. L’excédent de 100 000 euros sera réinvesti dans l’achat de denrées alimentaires à destination des plus pauvres.

« J’accueille des amis en ville » • C’est ce qu’a tweeté Joe Biden à la suite d’une photo avec le couple présidentiel français. Mardi 29 novembre, Emmanuel Macron a entamé une visite d’État de trois jours en compagnie de son homologue américain. Pour leur dernière journée, Emmanuel et Brigitte Macron se rendront en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, ancienne colonie française. Le président devrait y annoncer la création d’un fonds pour l’apprentissage de la culture française.