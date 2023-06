Temps de lecture estimé : 2 minutes

Coup de frein sur l’inflation… • Hier, mercredi 31 mai, c’est un Bruno Le Maire triomphant qui s’est exprimé au micro de France Inter. « L’inflation en France ralentit fortement », a-t-il déclaré. Dans les faits, les prix à la consommation grimpent de 5,1 % en mai. Soit bien moins que les estimations prévues par l’Institut de la statistique qui tablait sur un taux aux alentours de 5,7 %. En première ligne de cette bataille contre l’inflation, les prix de l’énergie. Ils ont drastiquement baissé depuis le début de l’année. Mais les experts observent aussi que, de manière générale, la valse des prix de l’alimentaire et de l’inflation sous-jacente perd en intensité !

… mais coup de frein aussi sur les permis de construire ! • Sur les douze derniers mois, le nombre de permis de construire délivrés atteint difficilement 431 800, selon le ministre de la Transition écologique. C’est 14,3 % de moins que lors de la période avril 2021-mai 2022. En cause, l’entrée en vigueur de normes écologiques strictes qui restreignent les projets immobiliers. Les promoteurs font d’ailleurs état d’une crise, touchés par la frilosité des maires à signer les permis et le prix des matériaux en hausse.

L’Europe ouvre en baisse • Mauvais réveil pour la finance européenne hier. À Paris, le CAC40 abandonnait 0,63 % à l’ouverture, le FTSE londonien reculait lui de 0,48 %. Une dynamique suivie par la majorité des places boursières de l’UE. Pourtant, l’explication demeure à des milliers de kilomètres du Vieux Continent, en Chine. La très molle reprise de la demande chinoise, que l’on spéculait bien plus remuante, déçoit les investisseurs. Et c’est l’industrie du luxe qui en pâtit le plus. LVMH abandonnait d’ailleurs 1,50 % et a vu son action descendre à 818,30 euros au démarrage des échanges.

Du café factice pour lutter contre le vol • Après l’antivol sur la viande, voilà le faux café ! Co-op, une chaîne de magasins coopératifs britanniques, a trouvé une nouvelle façon de lutter contre le vol. À la manière d’une bijouterie, les articles en rayon sont en réalité des postiches. Pour acheter du café des marques Kenco et Nescafé, il faut à présent demander à un responsable d’aller en chercher en réserve. Ces denrées aux alentours de 60 euros le kilo sont la cible de vols de plus en plus fréquents.

Bruno Le Maire fait les yeux doux à S&P ! • Standard and Poor’s, l’une des plus grandes agences de notation du monde a menacé la France de dégrader son précieux AA. Alors, ni une ni deux, le ministre de l’Économie a répondu. Il martèle qu’il sera intraitable sur le remboursement de la dette. Il a ainsi réaffirmé ses intentions de réduire le déficit et d’honorer cette redevance. Après la récente dépréciation de Fitch – une autre agence de notation qui évalue maintenant la France à « AA-» – cette nouvelle dégradation pourrait symboliser le vrai recul du pays et de sa capacité économique à recouvrir ses dettes. La très controversée réforme des retraites visait pourtant à éviter cela…