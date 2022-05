Temps de lecture estimé : 2 minutes

Valérie Pécresse a remboursé son prêt ! • Objectif atteint pour la candidate Les Républicains (LR) à la dernière élection présidentielle. Après un échec cuisant en avril (moins de 5 % des suffrages), Valérie Pécresse s’est retrouvée à la tête d’une dette colossale, 5,1 millions d’euros. Mais, heureusement pour elle, le « Pécressethon » a bien fonctionné ! Dans le détail, les donateurs particuliers ont donné à Pécresse 3,3 millions d’euros. De son côté, le parti LR a aussi soutenu sa dernière candidate, à hauteur de 1,2 million d’euros, l’État a fini par compléter (600 000 euros). « Votre élan de solidarité m’a touchée. Je ne l’oublierai jamais », a déclaré la femme de droite.

Contrat pharaonique pour Siemens • « Il s’agit de la plus grosse commande de l’histoire de Siemens », se réjouit le patron du groupe dans un communiqué. Et pour cause, Siemens a signé un contrat de 8,1 milliards d’euros avec l’État égyptien pour la construction de trois lignes ferroviaires. L’objectif de ce nouveau réseau ? développer des trains à grande vitesse (TGV) et trains régionaux qui relieront 60 villes dans le pays. Parmi elles : Le Caire, Abu Simbel, Louxor, Hurghada… 2 000 kilomètres de voies ferrées au total ! Avec ce contrat, l’Égypte sera à la tête du « sixième réseau ferroviaire à grande vitesse le plus grand du monde ».

Les indépendant·es sont content·es de l’être ! • La crise a donné des idées à grand nombre de salarié·es, qui ont soit pensé à se reconvertir et à devenir plus indépendant·es, soit ont réellement franchi le pas. Et pour celles et ceux qui ont fait le choix des horaires plus souples, d’une plus grande liberté, et de revenus moins stables, ils·elles ne le regrettent pas. 88 % des indépendant·es se déclarent satisfait·es de leur statut, selon un baromètre d’OpinionWay mené pour Blank, start-up qui propose un compte bancaire professionnel aux indépendants et une plate-forme pour simplifier la gestion de leur activité, et Les Échos Start. Six indépendant·es sur dix déclarent ne pas envisager de (re)devenir salarié·e et près de huit sur dix (79 %) se disent confiant·es sur leur avenir professionnel. Qu’attendez-vous ?

Dons aux associations : le verre à moitié plein ou vide ? • Les dons aux associations ont de nouveau augmenté – et il faut s’en féliciter ! Déjà, 2020 s’affichait comme une année record… 2021 fait encore mieux. Les dons ont progressé de 4,5 % l’an passé, selon les chiffres issus du dernier baromètre France générosités. « Un chiffre qui témoigne de la confiance accordée par les Français aux associations et aux fondations pour répondre notamment aux besoins exceptionnels générés par les conséquences de la crise covid-19 », explique France générosités. Le montant des dons demeure aussi plus élevé, à 81 euros par exemple pour les chèques (en hausse de 6,4 % par rapport à 2020). Cependant, même si les dons augmentent, les associations peinent à trouver de nouveaux donateurs (en dehors de leur noyau dur), en baisse de 9 % entre 2011 et 2021.