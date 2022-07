Temps de lecture estimé : 3 minutes

Valérie Pécresse veut faire son grand retour • Présidente de la première région d’Europe, Valérie Pécresse, candidate malheureuse à la présidentielle, sort du silence post-défaite. « Elle n’a renoncé à rien », croit savoir son cercle rapproché, interrogé par L’Opinion. La voilà qui veut jouer le rôle de celle qui a eu raison trop tôt. « La vérité, c’est maintenant ! J’avais alerté les Français pendant la campagne. Mais le gouvernement et les députés LREM prétendaient que tout allait bien. Bruno Le Maire affirme désormais que la “cote d’alerte” est atteinte… ». Le 9 juillet, Valérie Pécresse sera présente aux rencontres économiques d’Aix-en-Provence. La fine fleur des décideurs sera autour d’elle et d’Édouard Philippe, également invité. Valérie Pécresse compte bien laver l’affront et elle aurait déjà des fourmis dans les jambes. Rendez-vous en 2027 ?

Monoprix veut vous prêter (gratuitement) des objets • Si ça peut dépanner ! Monoprix lance un nouveau service : « Je m’appelle reviens. » Le but ? Prêter gratuitement à ses clients divers objets comme une perceuse, une machine à crêpes, un barbecue, une guitare, un parapluie… Ou un skate ?! En contrepartie, seule une carte d’identité et une empreinte de votre carte bancaire sera exigée. Monoprix espère ainsi faciliter le quotidien de ses clients. Deux magasins pilotes testent pour l’heure ce dispositif – appelé sans doute à se généraliser. Le premier se situe dans le XXe arrondissement de Paris et le second dans le Nord, à Marcq-en-Barœul.

Florence Parly rêve d’atterrir à Air France • Après cinq années au ministère des Armées, Florence Parly se verrait bien regagner son ancien cœur de métier : les transports. Celle qui a occupé des postes importants à la SNCF et à Air France lorgnerait sur la présidence du conseil d’administration de la compagnie aérienne. L’actuelle présidente, Anne-Marie Courderc, est touchée par la limite d’âge… Reste une étape à franchir pour l’ambitieuse : passer le « contrôle technique » de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Il y a potentiellement conflit d’intérêt.

Présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne • Le semestre est terminé. Emmanuel Macron ne pourra plus dire qu’il est « président de l’Europe » (poste qui de toute manière n’existe pas). La France laisse le flambeau de la présidence du Conseil de l’Union européenne à la République Tchèque, qui l’occupera à son tour pour six mois. Prague veut mettre ses priorités à l’agenda des 27. Le Premier ministre Petr Fiala compte placer deux sujets en haut de la pile : l’aide à l’Ukraine et la sécurité énergétique de l’UE. Le pays de Kafka a accueilli près de 400 000 réfugiés depuis le début du conflit.

L’Inde dit non au plastique à usage unique • L’Inde impose désormais une large interdiction sur toute la gamme des plastiques à usage unique. Cela va du sac à la paille en passant par le gobelet. Cela peut paraître irréel dans un pays qui fait du plastique un élément incontournable de la vie, plus encore que sous nos latitudes européennes. Davantage qu’une interdiction formelle, c’est surtout un moyen d’engager les producteurs vers des produits un peu moins néfastes pour l’environnement. Les nouvelles normes continueront d’autoriser le plastique, mais il faudra qu’il soit maintenant réutilisable. Fin de l’usage unique. Toute cette politique sera mise en œuvre à partir du 1er juillet. Une avancée timide sur le chemin du développement durable.

Michel-Édouard Leclerc pointe des hausses de prix suspectes • MEL alerte sur RMC. Le médiatique patron de l’enseigne de grande distribution qui porte son nom (ou plutôt celui de son père) croit avoir remarqué des hausses étranges chez certains de ses concurrents. Bien entendu, pas chez lui. Pensez-vous, Leclerc est tellement irréprochable… « La moitié des hausses [de prix] demandées ne sont pas transparentes, elles sont suspectes. J’aimerais bien que les députés ouvrent une commission d’enquête sur les origines de l’inflation, sur ce qu’il se passe sur le front des prix ». Certains petits malins profiteraient de l’inflation pour augmenter leurs marges ? Élisabeth Borne compte lancer bientôt une vaste enquête à ce sujet. La Dgccrf serait déjà sur le coup. La quoi ? La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.