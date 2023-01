Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les anarchistes tentent de déstabiliser la démocratie italienne • Première crise de sécurité pour le gouvernement de Giorgia Meloni. Depuis une quinzaine de jours, une série d’actions violentes vise certaines places fortes de la démocratie transalpine. D’abord, c’est le responsable d’un journal de Toscane qui a reçu une balle dans son courrier. Ensuite, c’est un commissariat romain qui a été touché par un cocktail molotov. La voiture d’un diplomate italien a été incendiée à Berlin, deux autres véhicules ont été touchés à Athènes. Les responsables ? La FAI (Fédération anarchiste informelle). Un mouvement d’extrême-gauche encore très vivace dans le pays, qui prétend lutter contre le fascisme que représenterait Madame Meloni, pourtant légitimement élue. Leur chef, que nous ne nommerons pas, est actuellement sous les verrous dans une prison de haute-sécurité. Mais ses militants radicaux ont soulevé un début d’émeute dans le Trastevere, quartier contestataire de la capitale…

Salon SME : des webinaires pour créer sa boîte ! • Une journée en direct du développement économique. Alain Bosetti, le fameux visage du salon SME, dédié aux micro entrepreneurs, partenaire régulier d’EcoRéseau Business, propose cette journée de visioconférences. Sept webinaires gratuits vont s’enchaîner pour répondre à toutes les questions. Comment créer sa place ? Quelle place pour les femmes entrepreneures ? Comment créer son site ? Comment se protéger en tant qu’indépendant ? Programme varié et complet. Une initiative à saluer. C’est maintenant !

Otan : Erdogan se venge de la Suède • Depuis quelques mois, la Suède et la Finlande cherchent à amadouer Recep Tayyip Erdogan, l’autoritaire président turc. Bizarre, n’est-ce pas ? Mais voilà l’explication : les deux nations nordiques rêvent d’adhérer à l’Otan… Et ne peuvent y parvenir qu’avec l’accord de tous les pays membres. Tous sont prêts à signer, sauf la Turquie, deuxième armée de l’alliance atlantique. Ankara menace d’activer son veto. Erdogan a été échaudé par l’attitude d’un humoriste suédois, qui s’est permis de brûler un Coran en place publique. Ankara a demandé à Stockholm de condamner, ce qu’a évidemment refusé de faire le gouvernement de ce pays aux mœurs libertaires. En cause : la défense du droit au blasphème. Résultat : Erdogan pourrait dire oui à la Finlande, plus sage, et refuser l’entrée à la turbulente Suède…

La France est l’autre pays du manga • 1 livre sur 7 vendu en France est un manga. Incroyable succès pour ces BD japonaises qui se lisent à l’envers. Elles sont devenues le hobby incontournable de la « génération déconfinée ». Jadis réservés à un public quelque peu interlope, presque marginal, les mangas sont aujourd’hui au cœur de la vie culturelle des jeunes. L’institut GfK, qui révèle ce chiffre en marge du festival de la bande-dessinée d’Angoulême, indique que le marché français s’élève à 381 millions d’euros. Une manne financière. Les jeunes utilisent très souvent le Passe Culture pour acheter ces fameux mangas… Cela représente 43 % des achats réalisés avec ce chèque fourni par le ministère ! L’État subventionne donc l’industrie du manga.

35 jeunes décideurs repérés par Positive Planet • Ils nous inspirent, ils nous donnent le sourire. 35 jeunes leaders positifs ont été repérés par Positive Planet, le club de l’inénarrable Jacques Attali. Celui qui soufflait à l’oreille de Mitterrand se targue aujourd’hui de rechercher les jeunes pousses. Ce classement fait la part belle à Anthony Babkine, qui a fait l’unanimité du jury grâce à son initiative Diversidays, qui propose de faire du numérique un ascenseur social. Plus de 3 000 bénéficiaires se forment déjà grâce à ce programme innovant. En deuxième place, Alice Barbe, qui rêve de tisser les liens entre les Français et les migrants. « La diversité, c’est la force de notre pays », conclut dans le même esprit Mme. Claudia Ruzza, présidente du directoire de la Fondation.