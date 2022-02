Temps de lecture estimé : 2 minutes

Ehpad : le directeur général du groupe Orpea condamné pour maltraitance • Le groupe international de maison de retraite Orpea, accusé de maltraitance envers ses résident·es, a annoncé « mettre fin » aux fonctions de son directeur général Yves Le Masne. Depuis la sortie du livre-enquête Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet, qui révèle des pratiques maltraitantes mises en place afin d’améliorer la rentabilité du groupe, Orpea a lancé des évaluations au sein de ses structures. Yves Le Masne sera remplacé par l’actuel président non exécutif du conseil d’administration du groupe, Philippe Charrier. Le directeur général d’Orpea France, Jean-Christophe Romersi, est quant à lui convoqué mardi 1er février par Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l’Autonomie des personnes âgées. Le gouvernement devrait également prendre des mesures pour renforcer les contrôles dans les Ehpad. En Belgique, les autorités ont d’ores et déjà lancé des inspections dans les maisons de retraite Orpea afin de corriger d’éventuelles dérives…

Greenmetrics Analytics : la solution qui permet de réduire l’impact carbone en entreprise • Greenmetrics Analytics est une solution qui permet de calculer le poids de l’impact carbone d’une entreprise. Elle lance une estimation de la pollution engendrée par les interfaces Web et les interactions clients. Une fois l’estimation réalisée, des recommandations sont faites aux entreprises afin de les aider à réduire leur empreinte carbone. Greenmetrics Analytics précise que le numérique représente « 4 % des émissions de gaz à effet de serre chaque année ».

Les étudiant·es classent les entreprises du CAC 40 les plus engagées dans la transition environnementale et sociétale • Le cabinet de conseil Universum a interrogé près de 600 étudiant·es et jeunes actif·ves de niveau bac+5 au sujet de l’engagement des entreprises dans la transition environnementale et sociétale. Le sondage était basé sur plusieurs critères : l’engagement RSE des entreprises (gestion des déchets, recyclage, biodiveristé), le social (égalité hommes-femmes, bien-être au travail) et l’économie. Au total, 44 entreprises (le CAC 40 + quatre entreprises volontaires) étaient dans la course. Arrivent en tête Carrefour, Engie et L’Oréal ! Suivent, juste derrière, Veolia Environnement, le Crédit Agricole, Renault, Danone, Airbus… Ces entreprises seraient celles qui communiqueraient le plus sur leurs démarches RSE. Cependant, près de 67 % des jeunes demandent encore à être convaincu·es…

Le marché du gaz en net recul en Europe pour l’année 2022 • L’AIE (Agence internationale de l’énergie) a publié un rapport sur le marché du gaz en 2022. Il sera examiné par la Banque centrale européenne (BCE) le 3 février. L’inflation reste effectivement très élevée et la menace d’une guerre entre l’Ukraine et la Russie risque d’accroître la consommation de gaz. Dans ce rapport, l’AIE anticipe une croissance plus faible à l’échelle mondiale, voire un recul en Europe. En cause ? la consommation de gaz anormalement élevée pour l’année 2021. L’AIE indique que la consommation mondiale de gaz naturel a rebondi de 4,6 % en 2021. Le double de la baisse observée en 2020. Ce rebond est lié à la reprise économique après une année 2020 marquée par la pandémie de covid-19. L’AIE prévoit une demande mondiale de gaz de 4 148 milliards de m3 pour 2022. Du côté de l’Europe, l’agence attend un déclin marqué de 4 % de la demande gazière cette année, en raison d’une plus faible utilisation pour la production d’électricité.