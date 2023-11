Vite compris le 1er décembre

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le PIB français en recul • L’activité économique française s’est contractée de 0,1 % au troisième trimestre de 2023. Après avoir maintenu de justesse une croissance tout au long de l’année, la faible consommation (- 0,9 % en octobre) a finalement eu raison de la dynamique économique française. Bruno Le Maire reste toutefois confiant, confirmant les prévisions de croissance à 1 et 1,4 % pour 2024 et 2025. Il faut dire que certains indicateurs montrent (enfin) quelques améliorations. L’inflation a décéléré à 3,4 % en novembre, soit « un vrai succès économique », toujours selon les termes du ministre de l’Économie.

Les achats de Noël par multicanal • L’entreprise de média et technologie « Bonial » a dressé un nouveau bilan sur les habitudes d’achat des Français à l’approche des fêtes. Il en ressort que 79 % des acheteurs iront en boutiques physiques et 67 % passeront par le Web. Les clients sont donc « multicanaux ». La moitié d’entre eux (51 %) vont comparer les prix et promotions entre les sites et les enseignes avant de faire leur choix. Bonial fait aussi état d’une légère baisse dans le budget cadeau cette année. Avec 426 euros en moyenne cette année, les Français dépenseront 20 euros de moins que l’année dernière. Inflation oblige.

Les pirates s’attaquent aux avocats ! • L’Anssi, Agence nationale de la Sécurité des Systèmes d’information, a mis en garde les cabinets d’avocats contre les cyberattaques. Ils sont considérés comme des « cibles faciles » pour les hackeurs. Après l’épisode du 3 juillet dernier – quand le collectif de cybercriminels Kromsec avait dévoilé des informations judiciaires de plus de 1 120 avocats et magistrats – on observe une recrudescence du nombre d’attaques recensées. À ce titre l’ESET, un acteur de la cybersécurité, adresse quelques recommandations aux juristes. Hiérarchiser ses données, être conscient de leur état (en circulation ou inactives) et déterminer le bon niveau de protection. Une nécessité sous peine de bien mauvaises surprises pour le monde juridique.

Les Parisiens confirment leur choix de quitter la capitale • Paris je t’aime d’amour, chantait Maurice Chevalier. Eh bien, il apparaît que c’est maintenant l’heure du divorce. Paris n’a plus la cote, loin de là. La plate-forme « Des bras en plus » a dévoilé une étude sur les habitudes et déménagements des Français. On y observe que Nantes, Le Mans et La Rochelle garnissent le top 3 des villes les plus demandées. D’autres cités à proximité de Paris demeurent aussi populaires. Lille, par exemple, ou encore Angers trustent de très bonnes places dans le classement. La capitale, elle, ne fait même pas partie du top 8. Le désamour observé depuis la crise sanitaire se confirme !

Des milliardaires encore plus milliardaires • « La part des milliardaires ayant obtenu leur fortune par héritage, et non en créant leur entreprise, est appelée à s’accroître », selon une étude d’UBS. En d’autres termes, toujours pas de « ruissellement » en vue ! Selon la banque suisse, 137 nouveaux milliardaires ont fleuri entre avril 2022 et avril 2023. Et parmi eux, 53 le sont devenus par héritage. La fortune cumulée de ces derniers atteignait même 150,8 milliards de dollars, dépassant alors celles des personnes devenues milliardaires grâce à leurs entreprises. « Les héritiers sont en train de gagner en proéminence », admet le directeur des clients stratégiques au sein de la gestion de fortune d’UBS, Benjamin Cavalli.

Crédits photo / Shutterstock