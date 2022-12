Temps de lecture estimé : 2 minutes

La baguette de pain au Panthéon de l’Unesco • Allons enfants… c’est un grand jour pour la Patrie et ses traditions ! La baguette est inscrite au patrimoine immatériel de l’Unesco. Un honneur suprême pour ce savoir-faire né à Paris au début du XXe siècle et qui brise toutes les frontières internationales depuis. En France, 12 millions d’habitués la consomment quotidiennement. À l’échelle mondiale, c’est près de 6 millions de baguettes qui sortent du four chaque année.

L’inflation recule enfin ! • 17 mois d’une escalade qui semble enfin s’essouffler. L’inflation dégénérative dont souffrent tous les pays européens a commencé en juin 2021. En octobre, elle atteignait des records historiques à hauteur de 10,6 %. Alors le mois de novembre – et son recul de 0,6 point de pourcentage – sonne comme une excellente nouvelle. Pourtant, les prix continuent de grimper et les coûts de l’énergie aussi. Alors évitons de nous enflammer… à part dans le but de nous réchauffer !

La SNCF annonce une nouvelle grève • Les contrôleurs prévoient d’exercer leur droit de grève le week-end du 2 décembre. Le trafic sera perturbé notamment sur les longs trajets. La société ferroviaire table sur 60 % d’annulation de trains. Les TGV et les Intercités sont les plus touchés par ce nouveau mouvement social.

Diversidays reçoit 1 million d’euros de la part de Google.org • L’association pour la diversité a séduit l’âme philanthropique du géant américain. Pour rappel, Diversidays œuvre pour accompagner les entrepreneurs issus de la diversité à monter des projets dans le secteur de la tech. Avec ce don exceptionnel, l’association espère pouvoir aider 150 à 200 nouveaux entrepreneurs en 2023 et à l’aube des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

Gleemzy, la nouvelle marketplace made in France • Tout part d’un constat simple : les Français achètent plus que jamais en ligne (3 100 euros en moyenne en 2021). Mais pour ceux qui souhaitent acheter français et responsable, les offres restent limitées. Alors Gleemzy est né et entame son activité à quelques semaines des fêtes. Sur cette marketplace vous retrouverez des produits nationaux, de qualité et stylés. La bonne alternative pour consommer mieux et local !