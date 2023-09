Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Société Générale dévisse • Le manque d’ambition de la Société Générale au moment de dévoiler ses objectifs financiers n’a pas plu aux investisseurs. La banque rouge et noir prévoit un taux de croissance de ses revenus entre 0 et 2 % par an jusqu’en 2026. Un objectif décevant selon les investisseurs qui tablaient sur une croissance à 2,7 % sur la même période. Cet écart s’explique par le comportement très prudent de la Société Générale. La banque souhaite pondérer ses risques et privilégier la création de valeur. L’ensemble de la présentation des objectifs a refroidi le marché et l’action SG dévissait à plus de 11 % hier. Elle entraîne dans le rouge l’ensemble de l’indice CAC 40.

Erdogan veut une usine Tesla en Turquie • La parade présidentielle continue pour tenter de séduire le magnat Elon Musk, propriétaire de Tesla. Quelques mois après l’opération séduction lancée par Emmanuel Macron pour récupérer la prochaine usine du milliardaire, voilà que Recep Tayyip Erdogan s’y met. Et les arguments du dirigeant turc sont solides. Son pays est déjà la terre d’accueil de nombreuses usines automobiles parmi lesquelles Renault, Toyota, Ford et Fiat. De plus, le coût de la main d’œuvre y demeure moins élevé qu’en France. Serions-nous alors face à une bataille perdue d’avance ?

Le baril de pétrole près des 95 dollars • L’or noir poursuit sa course effrénée vers les sommets. À 94,19 dollars hier, le Brent montait encore après plusieurs semaines de hausse. Il flirte maintenant avec ses plus hauts niveaux depuis novembre 2022. Le marché craint que ce déficit s’installe dans le temps et prenne de l’importance. Pour rappel, ce vent haussier fait suite aux décisions de l’Arabie Saoudite et de la Russie. Ils avaient décidé, il y a cinq mois, de baisser volontairement leur volume de production. L’objectif ? Remonter le cours de leur pétrole. Selon les économistes, la barre des 100 dollars pour un baril semble plus proche que jamais…

On ne traite pas Xi Jinping de dictateur ! • Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères, a fait ce qu’on pourrait appeler une sortie médiatique malheureuse. En qualifiant le dirigeant chinois Xi Jinping de « dictateur » sur Fox News, elle s’est attirée les foudres de Pékin. « Ces commentaires sont extrêmement absurdes et constituent une grave atteinte à la dignité politique de la Chine ainsi qu’une provocation politique ouverte », a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. Il ajoutera plus tard que son pays est « mécontent » et engagera des démarches solennelles pour régler le problème. À l’heure où l’Allemagne berce dans la récession, une telle crise diplomatique avec son premier partenaire commerciale ne semble pas très judicieux…

Le roi Charles en mission pour réchauffer les relations diplomatiques avec la France ! • En déplacement en France du mercredi 20 septembre au vendredi 22, le roi Charles veut renouer les liens après des années post-Brexit chaotiques. À l’ordre de ces trois jours en compagnie du couple présidentiel français, le roi et la reine d’Angleterre donneront des conseils pour la restauration de Notre-Dame. Ils discuteront aussi climat et dîneront au château de Versailles.