Darmanin se rangerait-il du côté des grévistes ? • Le ministre de l’Intérieur a appelé, ce mardi 18 octobre, le patronat à augmenter les salaires de ses employés. Au micro de RTL, Gérald Darmanin a exprimé son souhait de voir les salariés être augmentés avant de concéder qu’il y avait « un problème de salaire en France ». À quelques jours d’une première vague de départ en vacances, l’exécutif veut à tout prix calmer les esprits. Avec ces déclarations, Gérald Darmanin joue le rôle de médiateur entre les entreprises et les grévistes.

La BCE progresse • La Banque centrale européenne gagne un peu de terrain sur l’inflation. D’ici à fin 2022 elle devrait atteindre le taux neutre de dépôt (évalué à 2 %). Un objectif qui permettrait de voir l’inflation ralentir et ne plus avoir d’impact sur l’économie. Les taux d’intérêt devraient alors commencer à freiner courant 2023.

Zelensky alerte sur l’état de son pays avant l’hiver • Le président ukrainien a dénoncé les récents bombardements russes sur des sites de production d’énergies. Selon lui, 30 % des centrales électriques du pays auraient été détruites lors des attaques du 10 octobre. Les coupures de courant massives traversent l’Ukraine en même temps que les inquiétudes. La centrale de Zaporijia, notamment, qui n’est plus approvisionnée, représente un réel risque nucléaire. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) alerte sur les dangers de laisser une centrale trop longtemps démunie de ses fonctions vitales de sûreté.

Turquie, la nouvelle cible des expatriés français • Ils sont près de 2 millions à travers le monde ! Ces expatriés ont toujours su flairer les opportunités étrangères. Depuis quelques années c’est la Turquie qui leur fait les yeux doux. Et pour cause, elle devient progressivement l’une des puissances économiques orientales les plus importantes et dispose d’atouts indéniables. Son secteur tertiaire, en pleine expansion, laisse de la place aux nouvelles entreprises. Et sa stabilité de croissance rassure. Côté accès, les visas sont aisément renouvelables et des entreprises sur place facilitent l’entrepreneuriat pour les étrangers. Elles assument toutes leurs tâches administratives. La Turquie, un nouvel eldorado à trois heures de Paris ?

Seulement 3 % des cyber-rançons sont payées • En France, l’étude Million club menée par Prestashop révèle que 41 % des e-commerçants ont déjà fait l’objet d’une cyberattaque. Seulement 3 % d’entre eux ont fait le choix de payer leurs rançons. 10 % ont porté plainte. La raison ? 86 % de ces cyber-attaques sont réglées en moins d’une journée grâce à l’intervention d’un prestataire externe. Les entreprises commencent à être averties de cette nouvelle forme de danger et prévoient en amont la stratégie à adopter en cas d’attaque.