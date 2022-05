Temps de lecture estimé : 2 minutes

CMA CGM sur le point d’entrer au capital d’Air France • De la mer au ciel… CMA CGM, célèbre armateur marseillais, veut diversifier ses activités et ne plus se limiter aux cargos. Dans un communiqué commun avec Air France, CMA CGM annonce « un partenariat stratégique majeur de long terme dans le fret aérien ». Le numéro 3 mondial du fret maritime va ainsi devenir un actionnaire de référence d’Air France, en acquérant pas moins de 9 % des actifs. Il sera le quatrième actionnaire derrière l’État français (28,6 %), China Eastern Airlines (9,6 %) et l’État néerlandais (9,3 %).

L’UE veut dépenser 210 milliards pour se défaire de Moscou • « RePowerEU ». La Commission européenne a toujours eu le chic pour dénicher des noms ridicules. En français, il s’agit plus exactement de « redonner de la puissance à l’UE ». Le tout en détricotant notre relation avec la Russie. L’enjeu est d’abord énergétique, il se joue en trois volets. D’abord, réduire notre consommation d’énergie. Ensuite, diversifier notre approvisionnement en faisant appel, par exemple, aux États-Unis et au Canada. Enfin, augmenter la part dédiée aux énergies renouvelables. Facture estimée ? 210 milliards d’euros.

L’expulsion réclamée par Jean Castex • L’Opinion nous apprend dans son édition du 18 mai que Jean Castex, avant de quitter Matignon, s’est personnellement assuré d’une dernière requête. Il s’agit de l’expulsion de Fettah M., complice de Mohammed Merah. Cet individu a fourni des armes au terroriste islamiste, auteur de trois attaques terroristes dans la région de Toulouse, en 2012. Fettah M. a ainsi été expulsé vers son pays, l’Algérie. Malgré les réticences du gouvernement d’Alger, Jean Castex a finalement gagné le bras de fer. « Ils l’ont repris ! », s’est-il félicité. Il en avait fait un point d’honneur.



Stéphane Richard renonce à sa prime de départ • L’ex-patron d’Orange a définitivement quitté le groupe, jeudi 17 avril. Condamné par la justice, dans le cadre de ses précédentes fonctions à Bercy auprès de Christine Lagarde, il avait été poussé vers la sortie… Mais le conseil d’administration d’Orange lui reconnaît d’avoir fort bien organisé la transition, sélectionnant lui-même celle qui devait lui succéder, Christel Heydemann. Le « CA » lui a ainsi proposé une prime de départ de 475 000 € (quatre mois de son salaire). Stéphane Richard, grand prince, a refusé. Arguant, certes, de « l’incompréhension » de certains actionnaires…

Le télétravail pourrait favoriser la productivité… dans 20 ans • Le rapport du CNP (Conseil national de la productivité) est tombé lundi 16 mai. Peu optimiste, évidemment, face à la conjoncture. Mais tout de même, sur le long-terme, tout ne semble pas perdu. Le télétravail, qui représentera, à leur avis, 25 % du salariat total dans 20 ans, pourrait avoir un effet bonus (0,45 %) pour la productivité des entreprises. Deux raisons à cela : les entreprises occuperont des bureaux plus petits, en profitant du roulement de leurs salarié·es. Et puis surtout, les salarié·es à distance, par l’économie du temps de trajet, peuvent le consacrer au travail. Pas si bête.