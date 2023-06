Temps de lecture estimé : 2 minutes

Inventer l’avion vert • Emmanuel Macron a annoncé en fin de semaine dernière, 8,5 milliards d’euros pour accompagner le secteur de l’aéronautique, dans la conception de modèles verts. Lors de sa visite chez le fabricant de moteurs Safran, dans les Yvelines, le chef de l’État a déclaré consacrer une enveloppe de 300 millions d’euros par an sur la période 2024-2030 pour la conception de nouveaux avions et de nouveaux moteurs. Le président a ajouté que 200 millions d’argents publics et privés contribueront au développement de petits avions électriques ou à hydrogène. Il compte également créer une filière française de production et de distribution de carburants aériens durables. Il y aura donc un total de 8,5 milliards d’euros mobilisés d’ici à 2027.

Vivendi quitte le CAC 40 • Le groupe de communication, médias, et de jeux vidéo quitte aujourd’hui l’indice parisien. Pour cause, la réduction de la capitalisation flottante de la société qui exclut mécaniquement le groupe du célèbre indice français. Il faisait partie du CAC 40 depuis 1988, la société s’appelait alors Compagnie Générale des Eaux. Vivendi cédera ainsi sa place à Edenred. Après cette annonce, Vivendi a reculé de 2,2 % vendredi dernier, à la Bourse de Paris, accusant la deuxième plus forte baisse du CAC 40.

Le difficile accès aux crédits immobiliers • La BCE a annoncé il y a peu, une nouvelle hausse des taux afin de ralentir l’inflation en Europe. Une hausse qui ne faiblit pas, rendant l’accès aux crédits immobiliers de plus en plus compliqué en France. Grâce à la mensualisation des taux d’usure, les banques peuvent continuer de les faire grimper. Les taux ont déjà franchi la barre des 4 % pour certains profils, les moins bons. Et désormais le secteur s’attend à ce qu’ils grimpent au-dessus des 5 %, potentiellement dès le début de l’année 2024, selon Ludovic Huzieux, cofondateur d’Artemis Courtage.

Jouer avec le feu • Les sanctions infligées à la suite de l’agression contre l’Ukraine ont obligé les dirigeants des compagnies aériennes russes à abaisser très dangereusement les normes de sécurité de leurs vols en avions. En outre les transporteurs russes ne peuvent plus effectuer des vols vers l’Union européenne ou les États-Unis et emprunter leur espace aérien. Cela rend le coût de maintenance de plus en plus lourd pour des avions cloués au sol. Il a ainsi été interdit aux équipages d’enregistrer dans les journaux de bord les problèmes techniques qu’ils remarquent. Il leur est demandé de les signaler oralement au commandant, qui décide alors s’il est possible ou non de voler malgré tel ou tel problème.

Sexisme au travail, encore du boulot ! • Depuis sa création en 2018 par Accor, EY et L’Oréal, 199 entreprises et organisations ont rejoint l’initiative #StOpE, Stop au Sexisme dit « Ordinaire » en Entreprise. D’après leur dernier baromètre, pour 8 femmes sur 10, les attitudes et décisions sexistes sont régulières au travail. Un constat inchangé depuis deux ans et aujourd’hui partagé par toutes les générations. Une femme manager sur 2 a déclaré se voir confrontée à des attentes de qualités et comportements managériaux spécifiques du fait de son genre. 53 % des femmes et 32 % des hommes considèrent que les entreprises ne s’impliquent pas suffisamment. Enfin, 60 % des femmes et 39 % des hommes considèrent l’action de l’État insuffisante.