Temps de lecture estimé : 2 minutes

Accord entre chauffeurs VTC et plates-formes pour un tarif minimum • « Syndicats de chauffeurs VTC et plates-formes se sont mis d’accord pour imposer un tarif minimum de 7,65 euros par course », révèlent nos confrères du Figaro. Mais, dans le détail, seuls quatre syndicats sur sept ont ratifié l’accord – qui prévoit l’instauration de ce revenu minimum à partir du 1er février. Parmi les plus réticents, le syndicat Union, cet accord ne « changera rien dans l’activité quotidienne » des chauffeurs, qui « n’acceptent déjà pas les petites courses jugées non rentables face à l’augmentation du prix des carburants ». Uber, de son côté, salue l’accord – pour l’heure le revenu minimum par course de la plate-forme s’élève à six euros. Un accord superfétatoire ?

LVMH, toujours plus grand • Mardi 17 janvier, le prix de l’action LVMH a atteint un nouveau record : à 795,70 euros, avant de retomber à 791,40 euros ! Soit une hausse de plus de 16 % depuis le début de l’année 2023. Une forme exceptionnelle qui s’explique notamment par la réouverture du marché chinois – environ 26 % de son activité, selon HSBC. Bref, résultat, le titre de LVMH, groupe dirigé par le fortuné Bernard Arnault, a franchi la barre des 400 milliards d’euros de capitalisation, à 401,2 milliards d’euros. C’est simple, un record pour une société européenne. À titre d’exemple, loin derrière, Nestlé s’affiche à 315 milliards d’euros de capitalisation. Crise, pas crise, le luxe, lui, s’en sort toujours.

Carburant, les Français anticipent • Mieux vaut prévenir que guérir. Mais à trop prévenir, on pourrait toutes et tous tomber malades. La loi des prophéties auto-réalisatrices ? En raison de la mobilisation massive contre la réforme des retraites, ce jeudi 19 janvier, et de l’appel à la grève dans les raffineries notamment, les automobilistes français ont pris les devants. « Les consommateurs remplissent leurs réservoirs au cas où… », a rapporté Michel-Édouard Leclerc sur LCI. Lui qui a constaté que certains se sont déjà rués sur les stations-service, notamment celles de l’enseigne E.Leclerc. Le trafic y aurait augmenté de 20 % depuis le week-end dernier, pas un hasard. Agnès Pannier-Runacher s’est voulue rassurante : « les stocks existent, ils ont été reconstitués depuis le mouvement de l’automne », a rappelé la ministre de la Transition énergétique sur Franceinfo.

L’ACI, dix ans après • L’Association des Conseils en Innovation fête ses dix ans d’existence et d’action – tout comme ÉcoRéseau Business ! Une décennie après, l’association a su faire du conseil en innovation un levier de croissance. Parmi ses objectifs, on le rappelle : la promotion des métiers de conseils en innovation et de leurs spécificités, le déploiement d’une déontologie propre à ses métiers, et la défense des mécanismes de support à l’innovation. Entre autres. « Les 10 années qui viennent de s’écouler ont été extrêmement denses pour le métier de conseil en innovation, au sein d’un écosystème très dynamique et soutenu par la volonté conjointe des entreprises, des organisations de recherche et des pouvoirs publics. Les conseils en innovation ont aujourd’hui une utilité reconnue par ces différents acteurs et contribuent positivement à l’émergence de nouveaux projets, de nouvelles entreprises, de nouvelles initiatives. Leur association professionnelle, l’ACI, joue un rôle de catalyseur de ces énergies. Elle est devenue un interlocuteur reconnu pour aborder les sujets de l’Innovation et de son accompagnement, et joue un rôle de leader à l’échelle européenne », défend Luc Ragon, président de l’ACI. Retrouvez les actions concrètes menées par l’association sur le site Internet de l’ACI.