Temps de lecture estimé : 2 minutes

Macron : son message aux patrons • Assez inaudibles lors du débat sur les retraites, les organisations patronales tentent de se rattraper. Seules à se rendre hier à l’invitation d’Emmanuel Macron – les syndicats refusent tout dialogue d’ici au 1er mai – elles rêvent d’imaginer l’après-crise. Le Medef, la Confédération des PME (CPME) et l’Union des entreprises de proximité (U2P), ont des revendications claires. Le président aussi. Il leur a déroulé l’agenda de son « pacte de la vie au travail ». « Il nous faut continuer d’avancer, donc réformer notre capacité à accompagner les chômeurs de longue durée, les bénéficiaires du RSA qui ont besoin de réponses en termes de formation, d’accompagnement, de logement et autres… c’est toute la réforme de ce qu’on appelle France Travail ». Le début des cent jours !

Un professionnel sur deux est insatisfait de son augmentation • Alors que l’inflation voudrait nous enlacer, il apparaît urgent de favoriser, en France, une politique pro-travail. Le cabinet Walters People révèle que 65 % des professionnels ont touché une augmentation depuis le début de l’année. Grand bémol : 53 % la jugent « insuffisante ». 71 % des professionnels ont d’ailleurs touché une augmentation inférieure à l’inflation. Ce qui représente donc une perte effective de pouvoir d’achat. La rémunération reste le premier levier de motivation. Enfin, en raison d’un marché de l’emploi dynamique et plus mobile que jamais, 80 % des déçus envisagent de démissionner.

« Libé » a cinquante ans • Un demi-siè cle d’information au service de la gauche. Libération célèbre cette semaine son anniversaire. Le quotidien fondé par Jean-Paul Sartre en 1973 a beaucoup vivoté dans son histoire. D’abord acquis à l’idéologie totalitaire du maoïsme, le journal s’est ensuite rallié à Mitterrand puis à la « gauche-caviar ». Avant de s’inventer aujourd’hui au barycentre des gauches.

Magellan Partners, véritable ascension • Excellent résultat. Le cabinet de conseil Magellan Partners est certifié « 5e Best Workplace » dans le palmarès Best Workplace 2023. Magellan Partners devrait atteindre 370 millions d’euros de chiffre d’affaires et 2 700 collaborateurs en 2023. Et va donc dépasser, avec 2 ans d’avance, les objectifs de son plan stratégique 2025 ! Une entreprise en plein boom. Et qui n’est pas prête de s’arrêter en si bon chemin, Adone Conseil vient de rejoindre le groupe Magellan Partners en vue de créer une offre unique de services de conseil en organisation et technologies destinée aux acteurs du luxe et du retail.

Jérôme Salomon rejoint l’OMS • Il était sur le départ depuis… deux ans. Jérôme Salomon, voix de la covid-19 en France, s’est rendu célèbre en comptabilisant, chaque soir du confinement, le nombre de morts dans les hôpitaux… Lors de conférences de presse macabres et insensées. Le haut-fonctionnaire était directeur général de la Santé depuis 2018. Il a ainsi servi quatre ministres : Agnès Buzyn, Olivier Véran, Brigitte Bourguignon puis François Braun. Ce poste, jugé comme l’un des plus ingrats de la République, peine à être pourvu. Enfin, le Professeur Salomon devrait atterrir à l’OMS, où il finira sa carrière.