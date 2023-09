Temps de lecture estimé : 2 minutes

Budget : 16 milliards d’économies · Discret, laborieux et sérieux ; Thomas Cazenave s’avance. Le nouveau ministre délégué aux Comptes publics s’apprête à présenter le budget 2023-2024, sous le haut patronage de sa tutelle, Bruno Le Maire, lequel ordonne « 16 milliards d’économies pour la France ». Un premier budget responsable sous l’ère Macron ? Un vrai casse-tête : nous verrons comment le ministre s’en sortira. Cazenave, successeur de Gabriel Attal, a choisi de renoncer à l’augmentation des taxes sur les vins et alcools, un temps envisagée. L’élu de Gironde sait à quel point la filière viticole mérite d’être soutenue.

Inflation : ça monte encore ! · 4,9 % sur un an. C’est l’ampleur du sursaut de l’inflation au mois d’août. Loin des prophéties optimistes, l’inflation s’installe dans nos vies. Prix de l’énergie ? +6,8 %. Prix de l’alimentation ? +11,2 %, certes en très léger ralentissement par rapport à juillet. Heureusement, nous sommes encore loin du taux argentin. +124 % entre le mois d’août et de septembre ! Une cliente d’un marché de Buenos Aires, interrogée par RFI, confie sa peur : « Aujourd’hui on achète à tel prix et demain ce sera 5, 10 parfois 45 % plus cher ! ».

L’iPhone 12 sera adapté aux normes de l’UE · Mauvaises ondes pour Apple. Le constructeur californien va devoir s’adapter aux normes de Bruxelles. L’iPhone 12, retiré du commerce, émet trop d’ondes et dépasse les normes. « Après discussions et comme demandé (mardi) par l’ANFR (l’agence des fréquences), le constructeur Apple m’a assuré qu’il mettrait en place dans les prochains jours une mise à jour sur l’iPhone 12 », affirme Jean-Noël Barrot, ministre MoDem du Numérique. La marque à la pomme se passerait volontiers de ce scandale, qui remet en cause son savoir-faire pourtant chèrement payé par le consommateur (909 euros pour un iPhone 12 neuf 64 Go).

Docteur Xavier & Mister Bertrand · Inflation toujours. Xavier Bertrand continue à exiger de Bruno Le Maire une remise de 10 à 20 centimes au litre, pour aider les Français à passer le cap en station. « Vous récoltez un pactole en ce moment ! », indique l’élu du Nord-Picardie, visant directement l’homme de Bercy. Réponse de l’intéressé ? « Il n’y a eu aucun pactole ». Bercy rappelle d’ailleurs, à raison, qu’une partie des taxes sur l’essence ne sont pas récoltées par l’État mais par les régions, notamment via la TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) … « 1,5 milliard d’euros pour la région Hauts-de-France », précise le ministère. Alors, Tartuffe Bertrand ?

Gabriel Attal « croit aux forces de l’écrit » · Une tribune remarquée dans Le Monde. Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale, y rappelle l’exigence d’un « choc des savoirs » pour nos élèves, préalable absolu pour élever le niveau ». Plus loin, le ministre poursuit sa logorrhée pour un retour aux fondamentaux. « Être exigeant, c’est assumer l’impératif absolu de l’apprentissage des règles, de la grammaire et de l’orthographe. C’est aussi rappeler que l’écriture est un tout : elle est la combinaison de la graphie et de l’orthographe, avec l’imaginaire individuel et l’émancipation intellectuelle ». Rien en revanche sur la suppression de l’écriture dite inclusive, dont la mode semble s’effacer.